شاحنة تصدم مجموعة أشخاص في ضواحي روتردام والحصيلة ستة قتلى

جيفري غرونيفيغ ا ن ب/ا ف ب

صورة لموقع الحادث حيث ضربت شاحنة بمجموعة من الأشخاص بالقرب من روتردام، في 27 آب/أغسطس 2022

لاهاي (أ ف ب) – لقي ستة أشخاص حتفهم وأصيب سبعة آخرون بجروح بعدما صدمت شاحنة مجموعة من الأشخاص كانوا يتناولون العشاء مساء السبت في الهواء الطلق بالقرب من روتردام، وفق حصيلة صدرت عن الشرطة الهولندية الأحد.

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وقالت الناطقة باسم الشرطة مريم بورز لوكالة فرانس برس إن الحصيلة ارتفعت راهنا إلى "ستة قتلى وسبعة جرحى، من بينهم امرأة في حالة خطرة، إثر حادث الأمس".

وأفادت بورز "لا يزال التحقيق جاريا لمعرفة ما حصل بالتحديد". واستبعدت الشرطة الفرضية الإرهابية.

وكانت الحصيلة الأولى لضحايا هذا الحادث الذي وقع مساء السبت على بعد حوالى 30 كيلومترا من جنوب روتردام تفيد بوقوع قتيلين على الأقلّ وعدّة جرحى.

وبحسب الشرطة، انحرفت الشاحنة القاطرة عن الطريق وسارت باتجاه مجموعة من الأشخاص كانوا يشاركون في مأدبة شواء.

ولم يصب سائق الشاحنة التي تحمل لوحة تسجيل إسبانية بأذى. وقد أوقف وأودع السجن على ذمّة التحقيق.

وأكّدت الناطقة باسم الشرطة أن السائق "لم يكن تحت تأثير الكحول".

وأطلقت الشرطة نداء لجمع إفادات شهود تساعدها في تحقيقها.

© 2022 AFP