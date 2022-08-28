كابول تتهم باكستان بالسماح للمسيّرات الأميركية باستخدام مجالها الجوي لدخول افغانستان

كابول (أ ف ب) – اتهم وزير الدفاع في حكومة طالبان محمد يعقوب الأحد باكستان بالسماح للطائرات المسيرة الأميركية باستخدام مجالها الجوي لاختراق الأجواء الأفغانية.

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وتأتي اتهامات الوزير الأفغاني بعد نحو شهر من إعلان الرئيس جو بايدن مقتل أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة في كابول بضربة شنّتها طائرة مسيّرة أميركية.

واشار يعقوب في مؤتمر صحافي في كابول إلى أن الطائرات المسيرة الأميركية لا تزال تُشاهد حاليًا فوق كابول مخترقة المجال الجوي الأفغاني من باكستان. وأكد أن "معلوماتنا تشير إلى أنها تدخل أفغانستان من باكستان وتستخدم الأجواء الباكستانية".

واضاف "ندعو باكستان الى عدم استخدام مجالها الجوي ضدنا".

وتعذر الاتصال بالجيش الباكستاني للتعليق على تصريحات الوزير الأفغاني، لكن إسلام أباد نفت بعد مقتل الظواهري، أن تكون سمحت للأميركيين باستخدام مجالها الجوي.

اعتبر يعقوب نشر مسيرات أميركية في سماء أفغانستان "غزوًا واضحًا لأفغانستان ولمجالها الجوي من قبل الأميركيين". واضاف "انهم يفعلون ذلك بلا حياء. ندين هذا العمل غير القانوني ونطالب الاميركيين بالتوقف عنه".

أطاحت الولايات المتحدة بأول حكومة لطالبان في عام 2001 بعد أن رفض المتشددون تسليم زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في أعقاب هجمات 11 أيلول/سبتمبر.

لطالما أكدت حركة طالبان أن لا معلومات لديها حول وجود الظواهري في كابول، وأنها تجري تحقيقًا بهذا الصدد.

وشدد يعقوب على أن مقتل زعيم القاعدة "ادعاء أميركي وهو مثار تحقيق، لا نملك تفاصيل بهذا الصدد حتى الانتهاء من التحقيق".

وقتل الظواهري الذي خلف أسامة بن لادن، في أول هجوم أميركي معروف على هدف في أفغانستان منذ أن سحبت واشنطن قواتها من البلاد في 31 آب/أغسطس 2021، بعد أيام من عودة طالبان إلى السلطة.

وتوترت العلاقات بين باكستان وأفغانستان منذ استولت طالبان على السلطة العام الماضي، إذ اتّهمت إسلام أباد مجموعات مسلّحة بشن هجمات متكررة من الاراضي الأفغانية. وهو ما تنفيه طالبان.

و تصاعد التوتر بين البلدين أكثر عندما تسببت الضربات الجوية الباكستانية في شرق أفغانستان في مقتل وإصابة عشرات الأشخاص في نيسان/أبريل.

© 2022 AFP