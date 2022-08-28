32 قتيلا و159 جريحاً جراء الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس منذ الجمعة (حصيلة جديدة)

محمود تركيا ا ف ب

دخان يتصاعد من حي يشهد اشتباكات في طرابلس في ليبيا في 27 آب/أغسطس 2022

طرابلس (أ ف ب) – أدّت المعارك التي اندلعت ليل الجمعة السبت في العاصمة الليبية طرابلس بين مجموعات مسلحة،إلى مقتل 32 شخصاً وإصابة 159، بحسب حصيلة جديدة اعلنتها وزارة الصحة الأحد.

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وعاد الهدوء إلى طرابلس بعد اشتباكات في عدة أحياء من العاصمة الليبية، على خلفية الفوضى السياسية التي تعيشها البلاد في ظل حكومتين متنافستين.

وقالت وزارة الصحة الليبية الأحد إن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 32 شخصًا على الأقل في حصيلة جديدة، بعد معركة أثارت مخاوف من اندلاع صراع كبير جديد.

وتبادلت الجماعات المسلحة النيران التي دمرت عدة مستشفيات وأضرمت النيران في مبانٍ ابتداءً من مساء الجمعة، لكن هدوءًا حذرًا ساد مساء السبت، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وجاء القتال بعد أشهر من التوترات المتصاعدة بين مؤيدي عبد الحميد دبيبة وفتحي باشاغا اللذين تتنافس إدارتهما للسيطرة على الدولة الواقعة في شمال إفريقيا التي شهدت أكثر من عقد من العنف منذ انتفاضة 2011.

منعت إدارة الدبيبة، التي أقيمت في العاصمة كجزء من عملية سلام بقيادة الأمم المتحدة بعد انتهاء آخر معركة كبرى في عام 2020، باشاغا حتى الآن من تولي منصبه هناك.

وتم تعيين باشاغا من قبل البرلمان الليبي الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرا له في وقت سابق هذا العام ويدعمه القائد العسكري القوي في الشرق خليفة حفتر.

في البداية، استبعد وزير الداخلية السابق استخدام العنف للاستيلاء على السلطة في طرابلس، لكن وزير الداخلية السابق هدد أخيراً باستخدام القوة لتحقيق ذلك.

ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى "الوقف الفوري للأعمال العدائية" معربة عن "عن قلقها العميق إزاء الاشتباكات المسلحة المستمرة، بما في ذلك القصف العشوائي بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في الأحياء المأهولة بالسكان المدنيين في طرابلس".

ونشر عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الليبية في طرابلس مقطع فيديو يظهر فيه وسط حراسه وهو يحيي مقاتلين مؤيدين له.

واتهمت حكومة الدبيبة رئيس الحكومة المنافسة فتحي باشاغا، ومقرّه في مدينة سرت (وسط)، بتنفيذ "ما أعلنه... من تهديدات باستخدام القوة للعدوان على المدينة".

وردّ المكتب الإعلامي لباشاغا متّهمًا حكومة طرابلس بـ"التشبث (...) بالسلطة" معتبرًا أنها "مغتصبة للشرعية". ونفى ما جاء في بيان حكومة الوحدة بخصوص رفض حكومة باشاغا أي مفاوضات معها.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأنّ تحالفاً من المجموعات المسلحة المؤيّدة لفتحي باشاغا عادت أدراجها بعدما كانت متّجهة إلى العاصمة من مصراتة الواقعة على بعد مئتي كيلومتر إلى الشرق.

ويتفاقم الانقسام في ليبيا مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس انبثقت عن اتفاق سياسي قبل عام ونصف العام يرأسها عبد الحميد الدبيبة.

أما الحكومة الثانية فهي برئاسة فتحي باشاغا عيّنها البرلمان في شباط/فبراير ومنحها ثقته في آذار/مارس وتتّخذ من سرت (وسط) مقرّاً موقتاً لها بعدما مُنعت من دخول طرابلس رغم محاولتها ذلك.

© 2022 AFP