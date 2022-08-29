الظهير البرازيلي لودي معاراً الى نوتنغهام بعد التجديد مع أتلتيكو

المدافع البرازيلي رينان لودي يحتفل بتسجيله هدف لأتلتيكو مدريد ضد مانشستر يونايتد في اياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا في ملعب أولد ترافورد في 15 آذار/مارس 2022

مدريد (أ ف ب) – جدّد الظهير الدولي البرازيلي رينان لودي عقده مع أتلتيكو مدريد الاسباني حتى 2026، لكنه سينتقل في موسم 2022-2023 الحالي الى الدوري الانكليزي الممتاز للعب مع نوتنغهام فوريست، وفق ما أعلن الناديان الثلاثاء.

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وجاء في بيان لفريق العاصمة الاسبانية "توصل أتلتيكو مدريد ونوتنغهام فوريست إلى اتفاق بشأن إعارة رينان لودي حتى نهاية الموسم الحالي بعد أن مدّد عقده مع نادينا حتى عام 2026".

وأشارت تقارير الى أن قيمة الاعارة بلغت خمسة ملايين يورو، بالاضافة الى خيار الشراء مقابل 30 مليون.

ونقل عنه نوتنغهام الصاعد هذا الموسم الى دوري الاضواء قوله "أود أن أكتب اسمي في تاريخ النادي. أريد أن يبقى نوتنغهام في الدوري الإنكليزي الممتاز. إنه ناد ضخم وطموح. هدفي الرئيسي هو أيضًا الذهاب إلى كأس العالم، تمثيل نوتنغهام فوريست مع المنتخب البرازيلي وعلى الساحة الدولية. أظهر هذا النادي إيمانًا تامًا بي وأريد أن أرد الجميل له".

وصل ابن الـ24 عامًا الى أتلتيكو في صيف 2019 قادمًا من أتلتيكو بارايانينسي مقابل 22 مليون يورو.

خاض مع "كولتشونيروس" 118 مباراة رسمية حقق فيها 10 تمريرات حامسة مسجلا ستة أهداف.

تبقى أفضل لحظاته الفردية تسجيله هدفًا ضد أوساسونا في المباراة ما قبل الاخيرة من الدوري الاسباني في عام 2021 ليساهم في قيادة أتلتيكو الى للقب، بالاضافة الى هدف الفوز 1-صفر على مانشستر يونايتد الانكليزي في اياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي الذي وضع فريقه في ربع النهائي (1-1 ذهابًا في مدريد).

ولكنه تراجع في تراتبية مركز الظهير الايسر في فريق المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني، مع وصول الموزمبيقي رينيلدو ماندافا في كانون الثاني/يناير الفائت.

على الصعيد الدولي، خاض 15 مباراة مع سيليساو منذ تشرين الاول/أكتوبر 2019 ويأمل في أن يخوض غمار مونديال قطر الذي ينطلق في 20 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وبات لودي الصفقة رقم 18 لنوتنغهام الذي عاد هذا الموسم الى دوري الاضواء بعد غياب 23 عامًا.

© 2022 AFP