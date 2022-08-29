بطولة إنكلترا: وست هام يتعاقد مع باكيتا من ليون في صفقة قياسية

انضم لاعب خط الوسط البرازيلي لوكاس باكيتا (إلى اليسار) إلى وست هام الانكليزي قادماً من نادي ليون الفرنسي

لندن (أ ف ب) – وقّع الدولي البرازيلي لوكاس باكيتا لاعب وسط ليون الفرنسي عقداً مع وست هام الانكليزي لمدة 5 سنوات مع امكانية التجديد لعام إضافي، حسب ما أعلن الإثنين الناديان.

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وبلغت قيمة صفقة البرازيلي 61.630 مليون يورو حسب البيان الذي نشره ليون، منها 18.690 مليوناً مكافآت على مدى السنوات الخمس من العقد، ما يشكّل صفقة قياسية في تاريخ النادي اللندني.

وحدد ليون أنه سيتم دفع نسبة 15 في المئة من مبلغ مكاسب رأس المال المحقق لنادي باكيتا السابق ميلان الإيطالي.

قال لاعب الوسط الهجومي البالغ 25 عاماً عبر موقع وست هام "أنا سعيد جداً لوجودي هنا. آمل في أن تكون بداية رحلة رائعة".

ومن المتوقع أن يعزز باكيتا الذي خاض 81 مباراة في مختلف المسابقات في غضون عامين بقميص ليون، وسجل 21 هدفاً، خط هجوم وست هام الذي يعاني منذ بداية الموسم الحالي اذ لم يسجل سوى هدف في 4 مراحل.

وتابع باكيتا الذي بدأ مسيرته في فلامنغو النادي الأسطوري لولاية ريو دي جانيرو قبل انتقاله إلى ميلان عام 2019 وثم إلى ليون في العام التالي "خاض وست هام العام الماضي موسماً جيداً وآمل في أن يستمر بتحقيق ذلك خلال تواجدي".

من ناحيته، قال الاسكتلندي ديفيد مويس مدرب "الهامرز": "أنا سعيد لاستقبال لوكاس في وست هام"، مضيفاً "هو لاعب يعجبني منذ فترة طويلة، وموهوب جداً".

وبات باكيتا ثامن لاعب ينضم إلى صفوف وست هام هذا الموسم، حيث من المرجح أن يخوض مباراته الأولى في دربي لندن الأربعاء أمام ضيفه توتنهام ضمن منافسات المرحلة الخامسة.

ولن يخوض ليون الذي حلّ ثامناً في الدوري الفرنسي العام الماضي أي مسابقة قارية هذا الموسم، بخلاف وست هام الذي حلّ سابعاً في "البريميرليغ" الموسم الماضي وسيشارك في منافسات مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، إلا أن نتائجه تراجعت هذا الموسم حيث يحتل المركز السادس عشر برصيد 3 نقاط من فوز و3 هزائم بعد أربع مراحل.

© 2022 AFP