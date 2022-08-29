فلاشينغ ميدوز: بداية ناجحة لمدفيديف وموراي

تيموثي كلاري ا ف ب

الروسي دانييل مدفيديف خلال مباراته في الدور الأوّل لبطولة الولايات المتحدة على ملاعب فلشينغ ميدوز أمام الأميركي ستيفان كوزلوف في 29 آب/أغسطس 2022

نيويورك (أ ف ب) – تأهل الروسي دانييل مدفيديف حامل اللقب والمصنف أول عالمياً بسهولة إلى الدور الثاني من بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، بفوزه على الأميركي ستيفان كوزلوف (111) 6-2 و6-4 و6-صفر.

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ويواجه مدفيديف الذي احتاج إلى ساعتين ودقيقة للتخلص من صاحب الأرض في الدور الثاني الفرنسي أرثور ريندركنيش (58) الفائز بصعوبة على مواطنه كونتان اليس (76) بنتيجة 4-6 و7-6 (7-4) و6-3 و6-2.

وأحرز الروسي العام الماضي في نيويورك لقبه الكبير الأوّل في مسيرته على حساب الصربي نوفاك ديوكوفيتش أبرز الغائبين عن المنافسات هذا العام لعدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا، قبل أن يخسر الروسي نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في كانون الثاني/يناير أمام الإسباني رافايل نادال.

ولم يكن النجاح حليف مدفيديف في رولان غاروس الفرنسية هذا العام حيث خرج من ثمن النهائي، في حين غاب عن بطولة ويمبلدون على خلفية منع اللاعبين الروس والبيلاروس من المشاركة بسبب غزو روسيا لجارتها أوكرانيا.

وعلى ملعب آرثور-آش، ثأر مدفيديف من كوزلوف الذي سبق أن فاز عليه في المواجهة الوحيدة التي جمعت بينهما في فئة الناشئين.

قال مدفيديف الذي اعتمد على ارساله القوي (10 ارسالات ساحقة ونسبة نجاح 76 في المئة من النقاط خلال كرته الأولى) للفوز "في فئة الناشئين، لم يكن بالامكان مواجهته. أكبره بعامين، فارق السن عادة لا يمكن التغلب عليه في فئة الناشئين، لكنه سحقني. أنا سعيد لأنني ثأرت منه".

وأقرّ الروسي الذي حقق 40 ضربة ناجحة وارتكب 20 خطأ مباشراً "لم تكن الظروف سهلة مع هذه الحرارة والرطوبة".

-موراي والاحتفال بأفضل طريقة-

في المقابل، احتفل الاسكتلندي أندي موراي بأفضل طريقة ممكنة بالذكرى العاشرة لاحرازه لقبه الأوّل الكبير في مسيرته في بطولة الولايات المتحدة بتأهله إلى الدور الثاني في فلاشينغ ميدوز بالذات بفوزه على الأرجنتيني فرانشيسكو سيروندولو 7-5 و6-3 و6-3.

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وضرب ابن الـ 35 عالمياً والمصنف أول عالمياً سابقاً والمتراجع للمركز 52 موعداً في الدور الثاني مع الفائز من مباراة الأسترالي جون ميلمان (107) والأميركي إميليو نافا (203) المشارك ببطاقة دعوة.

وبدا موراي الفائز في فلاشينغ ميدوز عام 2012 أنهى به انتظاراً دام 76 عاماً لتتويج لاعب بريطاني باللقب والذي وصل إلى نهائي 2008 والمتوج أيضاً بلقبين كبيرين في ويمبلدون الانكليزية (2013 و2016) صلباً خلال اللقاء الأول الذي جمعه مع سيروندولو المصنف 27 عالمياً.

قال موراي بعد فوزه بثلاث مجموعات متتالية في البطولات الاربع الكبرى للمرة الأولى منذ ويمبلدون في 2017 "شعرت وكأنها خمس مجموعات".

وتابع "كانت ظروفاً مناخية صعبة للغاية، شديدة الحرارة والرطوبة. سعيد حقاً بتجاوز تلك الظروف".

وأردف "يبدو أنني فزت هنا منذ وقت طويل. حدث الكثير في مسيرتي منذ ذلك الحين لكنها كانت لحظة كبيرة بالنسبة لي".

واستفاد موراي من الأخطاء المباشرة العديدة التي ارتكبها منافسه (48 مقابل 32)، ليكسر ارساله 8 مرات في 14 فرصة.

ويصرّ موراي الذي تراجع مستواه في الأعوام الأربعة الاخيرة جراء اصابته بفيروس كورونا وتعرضه لاصابات متكررة وخضوعه لجراحة في الورك كادت أن تنهي مسيرته عام 2019 على العودة إلى أفضل مستوياته، حيث وصل إلى نهائي دورتي سيدني مطلع العام ثم شتوتغارت الالمانية بداية الصيف.

ويخوض الاسكتلندي مبارياته مع طرف اصطناعي معدني على مستوى إحدى وركيه، تم وضعه في أوائل عام 2019.

وفاز الأميركي تومي بول (29) بصعوبة على الاسباني برنابي زاباتا ميرايس 4-6 و6-3 و2-6 و6-صفر و7-5، فيما بات يو يبينغ أول صيني في 63 عاماً وتحديداً منذ عام 1959 يفوز بمباراة في الفردي في احدى دورات "غراند سلام" باسقاطه الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي المصنف 34 عالمياً بنتيجة 6-3 و6-4 و6-صفر.

-تأهل غارسيا وساكاري وخروج تام-

ولدى السيدات، نجحت الفرنسية كارولين غارسيا المصنفة 17 عالمياً في التأهل إلى الدور الثاني بفوزها السهل على الروسية كاميلا راخيموفا (90 والصاعدة من التصفيات) بنتيجة 6-2 و6-4.

وتواجه غارسيا التي وصلت إلى نيويورك عقب فوزها بدورة سينسيناتي، احدى دورات الألف للسيدات، في الدور التالي روسية أخرى هي آنا كالينسكايا (60) والتي أقصت السويدية ريبيكا بيترسون (92) 6-4 و6-3.

وفي سن الـ 28 عاماً، تشارك غارسيا للمرة العاشرة في فلاشينغ ميدوز من دون أن تنجح في تجاوز الدور الثالث، علماً أنها وصلت إلى ثمن النهائي في أستراليا ورولان غاروس وويمبلدون، وإلى الدور ربع النهائي لرولان غاروس عام 2017.

وفي أبرز المباريات، فازت الأميركية أليسون ريسك (29) على مواطنتها إليانا يو 6-2 و6-4، والروسية فيرونيكا كوديرميتوفا (18) على الكرواتية دونا فيكيتش 7-5 و6-3، واليونانية ماريا ساكاري الثالثة على الألمانية تاتيانا ماريا 6-4 و3-6 و6-صفر.

وفشلت الفرنسية هارموني تام (112 عالمياً) التي فجرت مفاجأة من العيار الثقيل باخراج المخضرمة الأميركية سيرينا وليامس من الدور في ويمبلدون في تكرار انجازها اثر خسارتها أمام الكندية بيانكا أندرييسكو (48) بنتيجة صفر-6 و6-3 و1-6.

وتواجه أندرييسكو الفائزة في فلاشينغ ميدوز 2019 البرازيلية بياتريز حداد مايا (15) أو الكرواتية آنا كونيوخ (117).

© 2022 AFP