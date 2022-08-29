فلاشينغ ميدوز: بداية ناجحة لموراي في الذكرى العاشرة للقبه الكبير الأول

نيويورك (أ ف ب) – احتفل الاسكتلندي أندي موراي الإثنين بأفضل طريقة ممكنة بالذكرى العاشرة لاحرازه لقبه الأوّل الكبير في بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى، بتأهله إلى الدور الثاني في فلاشينغ ميدوز بالذات بفوزه على الأرجنتيني فرانشيسكو سيروندولو 7-5 و6-3 و6-3.

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وضرب ابن الـ 35 عالمياً والمصنف أول عالمياً سابقاً والمتراجع للمركز 52 موعداً في الدور الثاني مع الفائز من مباراة الأسترالي جون ميلمان (107) والأميركي إميليو نافا (203) المشارك ببطاقة دعوة.

وبدا موراي الفائز في فلاشينغ ميدوز عام 2012 أنهى به انتظاراً دام 76 عاماً لتتويج لاعب بريطاني باللقب والذي وصل إلى نهائي 2008 والمتوج أيضاً بلقبين كبيرين في ويمبلدون الانكليزية (2013 و2016) صلباً خلال اللقاء الأول الذي جمعه مع سيروندولو المصنف 27 عالمياً.

قال موراي بعد فوزه بثلاث مجموعات متتالية في البطولات الاربع الكبرى للمرة الأولى منذ ويمبلدون في 2017 "شعرت وكأنها خمس مجموعات".

وتابع "كانت ظروفاً مناخية صعبة للغاية، شديدة الحرارة والرطوبة. سعيد حقاً بتجاوز تلك الظروف".

وأردف "يبدو أنني فزت هنا منذ وقت طويل. حدث الكثير في مسيرتي منذ ذلك الحين لكنها كانت لحظة كبيرة بالنسبة لي".

واستفاد موراي من الأخطاء المباشرة العديدة التي ارتكبها منافسه (48 مقابل 32)، ليكسر ارساله 8 مرات في 14 فرصة.

ويصرّ موراي الذي تراجع مستواه في الأعوام الأربعة الاخيرة جراء اصابته بفيروس كورونا وتعرضه لاصابات متكررة وخضوعه لجراحة في الورك كادت أن تنهي مسيرته عام 2019 على العودة إلى أفضل مستوياته، حيث وصل إلى نهائي دورتي سيدني مطلع العام ثم شتوتغارت الالمانية بداية الصيف.

ويخوض الاسكتلندي مبارياته مع طرف اصطناعي معدني على مستوى إحدى وركيه، تم وضعه في أوائل عام 2019.

ولدى السيدات، نجحت الفرنسية كارولين غارسيا المصنفة 17 عالمياً في التأهل إلى الدور الثاني بفوزها السهل على الروسية كاميلا راخيموفا (90 والصاعدة من التصفيات) بنتيجة 6-2 و6-4.

وتواجه غارسيا التي وصلت إلى نيويورك عقب فوزها بدورة سينسيناتي، احدى دورات الألف للسيدات، في الدور التالي روسية أخرى هي آنا كالينسكايا (60) والتي أقصت السويدية ريبيكا بيترسون (92) 6-4 و6-3.

وفي سن الـ 28 عاماً، تشارك غارسيا للمرة العاشرة في فلاشينغ ميدوز من دون أن تنجح في تجاوز الدور الثالث، علماً أنها وصلت إلى ثمن النهائي في أستراليا ورولان غاروس وويمبلدون، وإلى الدور ربع النهائي لرولان غاروس عام 2017.

وفي أبرز المباريات، فازت الأميركية أليسون ريسك (29) على مواطنتها إليانا يو 6-2 و6-4، والروسية فيرونيكا كوديرميتوفا (18) على الكرواتية دونا فيكيتش 7-5 و6-3.

© 2022 AFP