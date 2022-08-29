فورمولا واحد: فيرستابن انتقل إلى "مستوى مختلف" بحسب هورنر

جون ثيس ا ف ب

حقق فيرستابن الفوز في بلجيكا رغم انطلاقه في المركز الرابع عشر

حلبة دي سبا فرانكورشان (بلجيكا) (أ ف ب) – اتخذ بطل العالم للفورمولا واحد الهولندي ماكس فيرستابن "مستوى مختلفاً" بعد تتويجه العام الماضي باللقب العالمي، بحسب كريستيان هورنر رئيس فريقه ريد بول الذي امتدح سائقه بعد تتويجه الأحد بجائزة بلجيكا الكبرى على حلبة سبا فرانكورشان.

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وبعد عقوبة ارجاعه الى المركز الرابع عشر على خط الانطلاق لتغيير وحدة الطاقة، تجاوز ابن الرابعة والعشرين السيارة تلو الأخرى وحصد المركز الأول أمام زميله المكسيكي سيرخيو بيريس الذي انطلق في المركز الثاني.

أشاد هورنر بفيرستابن الذي ابتعد في صدارة ترتيب السائقين بفارق 93 نقطة عن بيريس، في ما يحتل شارل لوكلير سائق فيراري المركز الثالث بفارق خمس نقاط اضافية "تشاهدون سائقاً يتكامل مع السيارة ويعيش مرحلة ذهبية من مسيرته".

تابع "كان ماكس بعيداً عن المنافسة وليس فقط خلال السباق، بل طوال نهاية الأسبوع".

ووصف هورنر فوز فيرستابن بانه "بين الأفضل" لدى ريد بول، فيما اعتبر المستشار الخاص هلموت ماركو انهم يحتاجون إلى "فوزين أو ثلاثة" لضمان اللقب.

قال ماركو "هدفنا واضح الآن لأننا نريد الحلول في المركزين الأول والثاني في البطولة لأول مرّة في تاريخنا". وتابع "نحتاج للفوز بسباقين أو ثلاث للتأكد من وضعية آمنة لنا".

وللمفارقة، شكر الرجلان الفريق الغريم مرسيدس لضغطه من أجل تغييرات فنية جديدة، للحد من الارتجاجات، ساهمت في قبض ريد بول على مكامن بطولة العالم.

قال هورنر ساخراً "من جهة، أشكر توتو (وولف، رئيس مرسيدس) للتوجيه الفني... لكن جدياً، أعتقد ان الامور صبّت في مصلحتنا".

تابع "أداء رائع لماكس. لم يكن جشعاً منذ البداية، كان صبوراً.. وانطلق بثبات نحو خط النهاية".

ومن أصل 14 سباقاً حتى الآن، أحرز فيرستابن لقب 9 سباقات، وهو الأوفر حظاً للحفاظ على لقبه، برغم تبقي 8 سباقات حتى نهاية الموسم رسمياً.

© 2022 AFP