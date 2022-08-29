فورمولا واحد: هاميلتون وألونسو يخمدان نار تصريحاتهما بعد الحرب الكلامية

سيارة البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس ترتفع في الهواء جراء الحادث مع الاسباني فرناندو ألونسو (ألبين) خلال سباق جائزة بلجيكا الكبرى على حلبة سبا-فرانكورشان في 28 آب/أغسطس 2022

حلبة دي سبا فرانكورشومب (بلجيكا) (أ ف ب) – بعد الحرب الكلامية التي نشبت جراء الحادث الذي جمع بينهما على حلبة سبا-فرانكورشان أثناء مجريات جائزة بلجيكا الكبرى الأحد، قرر البريطاني لويس هاميلتون والإسباني فرناندو ألونسو تخفيف حدة تصريحاتهما، حيث اعتذر الأول عن الخطأ الذي ارتكبه، وألقى الثاني باللوم لما قاله على الغضب والإحباط معبراً عن ندمه عن بث ما قاله لفريقه.

إعلان اقرأ المزيد

وانسحب سائق مرسيدس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، من اللفة الأولى للمرحلة الرابعة عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، بعد حادث اصطدام مع ألونسو (ألبين) في صراعهما على المركز الثاني.

وانطلق سائق مرسيدس من المركز الرابع ودخل بصراع مع ألونسو لكنه أقفل المسار على منافسه قبل أن يصطدم الأطار الأمامي لسيارة ألبين بالاطار الخلفي لسيارة هاميلتون، ليفقد الاخير السيطرة عليها وترتفع في الهواء ثم تستقر على اطاراتها الاربعة، ليعود ويتوقف بسبب الاضرار التي لحقت بسيارته.

وتحدث ألونسو الذي تابع مغامرته لينهي السباق في المركز الخامس مع فريقه عبر الراديو معبراً عن غضبه من حركة هاميلتون، قائلاً "يا له من غبي، اقفال المسار بهذه الطريقة من الخارج... لقد كانت انطلاقتنا رائعة، ولكن هذا الرجل لا يعرف كيف يقود سوى بانطلاقه من المركز الأوّل".

وبعدما أقرّ "السير" هاميلتون بالخطأ الذي ارتكبه قائلاً لشبكة سكاي "لقد كان في منطقة لم يكن بامكاني رؤيته. لم امنحه مساحة كافية. هذا خطأي"، سخر من تعليق زميله السابق في ماكلارين بقوله "الأمر لطيف".

وأضاف "أعرف كيف يمكن أن يشعر في خضم هذه اللحظة، ولكن من الجيد أيضاً أن أعرف كيف يشعر تجاهي".

وتابع موضحاً أنه لا ينوي التحدث مع ألونسو لأن "كنت سأفعل ذلك لحين سمعت ما قاله".

غير أن موقف هاميلتون تبدّل بعد ساعات قليلة من نهاية السباق، مساء الأحد، اذ كتب عبر صفحته على إنستغرام "بداية، أريد أن أعتذر لجماهيري وخاصة أولئك الذين أتوا لدعمي"، مضيفاً "بعد قرابة 30 عاماً كسائق، فإن الشعور بارتكاب خطأ يولد الألم بقدر الخطأ الأوّل. فريقي، الذي يعمل بجد، يستحق الأفضل".

وبدوره سعى ألونسو إلى تهدئة الأمور اذ أقرّ قائلاً "كنت غاضباً"، معرباً عن أسفه لبث علناً الحديث الذي دار بينه وبين فريقه عبر الراديو.

وأضاف بطل العالم مرتين عامي 2005 و2006 مع رينو "من العار أحياناً أن يتم بث كل شيء، لأنه إذا تم بثه، فإن ما تقوله (في حينها) يصبح كيف تتصرف بالنسبة لوسائل الإعلام".

وأردف "عادة عندما تتحدث في الراديو يكون ذلك من أجل فريقك فقط" و"شعرت بالإحباط في تلك المرحلة، هذا أمر مؤكد".

وتعود العلاقة المتوترة بين المخضرمين هاميلتون (37 عاماً) وألونسو (41) إلى فترة تواجدهما مع ماكلارين عام 2007 والصراع الذي نشب بينهما، ما دفع الاسباني الى فسخ عقده الذي كان يمتد لثلاث سنوات حينها ليغادر بعد عام واحد من انضمامه إلى الحظيرة البريطانية.

اوبو-أولي/د ح

© 2022 AFP