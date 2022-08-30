إصابة إسرائيليين اثنين بالرصاص قرب قبر يوسف في الضفة الغربية المحتلة

جعفر اشتية ا ف ب

شبان فلسطينيون يختبئون وراء ساتر خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية خلال عملية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة في التاسع من آب/اغسطس 2022

نابلس (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – أصيب إسرائيليان بالرصاص الثلاثاء بعدما توجها "من دون تنسيق" مسبق إلى قبر يوسف في مدينة نابلس الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة على ما أفاد مسؤولون.

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وأوضح الجيش الإسرائيلي أن مواطنين إسرائيليين دخلا صباح الثلاثاء "من دون تنسيق إلى مدينة نابلس (..) وأصيبا برصاص اطلق باتجاههما".

وأصيب الرجلان بجروح ونقلا إلى مستشفى في وسط إسرائيل على ما أفاد مسؤولون في الاجهزة الاستشفائية الإسرائيلية وكالة فرانس برس.

وأوضح مصور لوكالة فرانس برس في المكان أن فلسطينيين أضرموا النار في سيارة الإسرائيليين في نابلس ولا يزال الوضع متوترا في المنطقة.

وقبر يوسف موقع يقدسه اليهود لاعتقادهم أنه يؤوي رفات النبي يوسف ابن يعقوب. ويعتقد الفلسطينيون أنه مقام لشيخ مسلم عاش حياته وتوفى أثناء الحكم العثماني.

ويقع الموقع على مقربة من مخيمي بلاطة وعسكر للاجئين الفلسطينيين في شرق مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة وتجري في أكثر الأحيان مواجهات حوله بين الجيش وشبان فلسطينيين.

ويواكب الجيش الإسرائيلي مجموعات من المصلين الإسرائيليين لزيارة الموقع ويمنعهم من التوجه إليه بمفردهم.

© 2022 AFP