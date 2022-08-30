البرازيلي أنتوني من أياكس إلى مانشستر يونايتد مقابل 100 مليون يورو

جون تايس ا ف ب

لندن (أ ف ب) – انتقل الجناح البرازيلي الدولي الشاب أنتوني من أياكس أمستردام الهولندي إلى مانشستر يونايتد الإنكليزي مقابل صفقة قد تصل إلى 100 مليون يورو، حسب ما أعلن الناديان الثلاثاء.

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وكتب أياكس في بيانه "يخضع الانتقال للتفاصيل الطبية والتعاقدية للناديين واللاعب... وافق أياكس على انتقال بقيمة 95 مليون يورو. مع الإضافات، قد ترتفع القيمة إلى 100 مليون يورو".

أما يونايتد، فكتب "توصل يونايتد إلى اتفاق مع أياكس لانتقال أنتوني، بعد الانتهاء من الشروط الطبية والحصول على تصريح دولي".

وأنتوني (22 عامًا) هو ثاني لاعب يلتحق بمدربه السابق في أياكس الهولندي إريك تن هاغ بعد وصول أيضًا قلب الدفاع الارجنتيني ليساندرو مارتينيس هذا الصيف. كما وصل الى ملعب أولد ترافورد لاعب الوسط البرازيلي كازيميرو من ريال مدريد الاسباني، الظهير الايسر الهولندي تايريل مالاسيا من فينورد وصانع اللعب الدنماركي كريستيان إريكسن من برنتفورد.

وُلد أنتوني في ساو باولو في 24 شباط/فبراير 2000، وانتقل إلى أياكس عام 2020.

خاض 82 مباراة مع أياكس سجل فيها 24 هدفاً، وأحرز لقب الدوري الهولندي مرتين في 2021 و2022 بالاضافة إلى الكأس المحلية في 2021.

سجّل هدفين وتمريرتين حاسمتين في 9 مباريات دولية مع منتخب البرازيل الذي يستعد للمشاركة في مونديال قطر نهاية العام الجاري، كما أحرز الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو الأخير.

© 2022 AFP