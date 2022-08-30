التونسي المجبري من مانشستر يونايتد الى برمنغهام على سبيل الإعارة

مارتن كيب ا ف ب

لندن (أ ف ب) – انضم لاعب الوسط التونسي الدولي حنبعل المجبري من مانشستر يونايتد الانكليزي الى صفوف برمنغهام من المستوى الثاني (تشامبيونشيب)، على سبيل الاعارة لموسم واحد بحسب ما اعلن الموقع الرسمي للشياطين الحمر.

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وكان المجبري (19 عاما) الذي يستعدّ للمشاركة مع "نسور قرطاج" في نهائيات كأس العالم المقبلة لكرة القدم في قطر، خاض اول مباراة رسمية له في صفوف مانشستر يونايتد في ايار/مايو عام 2021 ضد ولفرهامبتون، ثم مباراتين اخريين الموسم الماضي ضد ليفربول وكريستال بالاس.

وكان ضمن عداد تشكيلة مانشستر يونايتد خلال جولة الفريق في تايلاند واستراليا الصيف الحالي.

علق المجبري على انتقاله الى فريق وسط انكلترا بقوله "سمعت اشياء طيبة من زملائي الذين لعبوا هنا من قبل، وبالتالي انا جاهز للدفاع عن الوان هذا النادي".

وكان لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق (مع نوتنغهام فوريست حاليا) والجناح الهولندي تاهيت تشونغ دافعا عن ألوان برمينغهام على سبيل الإعارة في السابق.

© 2022 AFP