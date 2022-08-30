الطائرات بدون طيار التي أرسلتها إيران إلى روسيا تشوبها عيوب (واشنطن)

- الجيش الإيراني/ا ف ب/ارشيف

عسكريون إيرانيون يفحصون طائرات بدون طيار في مكان غير محدد في إيران في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2021

واشنطن (أ ف ب) – أعلنت وزارة الدفاع الأميركية الثلاثاء أنّ روسيا بدأت تتسلّم طائرات مقاتلة بدون طيار أرسلتها إليها إيران لاستخدامها في الحرب على أوكرانيا، مضيفة أنّ الكثير منها يعاني خللا.

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وقال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر "قامت طائرات نقل روسية بتحميل معدّات الطائرات المسيّرة في مطار في إيران ثم حلّقت من إيران إلى روسيا لعدّة أيام في آب/أغسطس".

وأضاف أن العملية "ربما تندرج في إطار نية روسيا استيراد مئات الطائرات الإيرانية بدون طيار من أنواع مختلفة".

وتابع الجنرال الأميركي "تشير معلوماتنا إلى أن الطائرات بدون طيار المرتبطة بهذه العملية تشوبها بالفعل عيوب عدّة"، من دون الإشارة إلى عناصر إضافية تؤكد تصريحه.

وخلال الحرب المستمرّة منذ ستة أشهر على أوكرانيا، استخدمت القوات الروسية والأوكرانية العديد من الطائرات بدون طيار الاستطلاعية والهجومية، وفقدت الكثير منها أيضاً.

وتُنازع الصناعة الروسية في سبيل إنتاج هذه الطائرات في ظل العقوبات الدولية المفروضة على موسكو، وفقاً للجنرال رايد، الذي أوضح أن هذا الأمر كان وراء تحوّل روسيا إلى إيران لاستيراد طائرات بدون طيار من نوع "مهاجر 6" و"شاهد".

ومن المتوقّع أن تستخدم القوات الروسية الطائرات بدون طيار في أوكرانيا لشنّ هجمات جو-أرض والقتال الإلكتروني وتحديد الأهداف في أرض المعركة.

© 2022 AFP