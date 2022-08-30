المهاجم التركي إردينتش يعلن اعتزاله

فرانك فيف ا ف ب

المهاجم التركي ميفلوت اردينتش بقميص باريس سان جرمان الفرنسي في أيار/مايو 2010 خلال مباراة في الدوري الفرنسي ضد نانسي في "بارك دي برانس"

باريس (أ ف ب) – أعلن المهاجم الدولي التركي ميفلوت إردينتش لاعب سوشو وباريس سان جرمان الفرنسيين السابق الثلاثاء اعتزاله كرة القدم.

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وكتب ابن الـ 35 عاماً عبر صفحته على موقع تويتر "في الوقت الذي كتبت فيه هذه الرسالة، كنت حزيناً ولكن أيضاً سعيداً وفخوراً جداً بكل سطر"، مرفقاً منشوره بصورة له بقميص باريس سان جرمان (2009-2012).

وانتقل اللاعب الفرنسي-التركي الذي تدرج في سوشو ولعب في صفوفه محترفاً خلال 4 مواسم، إلى نادي العاصمة الباريسية في عام 2009. خاض 110 مباريات وسجل 30 هدفاً. وفاز بكأس فرنسا مرتين عامي 2007 مع سوشو و2010 مع سان جرمان.

لاحقاً تنقل بين عدة أندية في "ليغ1" مع رين (2012-2013) وسانت إتيان (2013-2015) وغانغان (2016) ومتز (2016-2017)، قبل أن يخوض هذا الصيف رهانه الأخير مع فريق راسينغ بوزنسون من الدرجة الرابعة.

كما عاش تجربة الدوري التركي مع عدة أندية أبرزها فنربهتشه وأنطاليا سبور وفاتح كاراغومروك، علماً أنه دافع عن قميص منتخب بلاده بين عامي 2008 و2016، فخاض 35 مباراة وسجل 8 أهداف.

© 2022 AFP