بطولة إسبانيا: البديل غريزمان يمنح اتلتيكو الفوز على فالنسيا

خوسيه جوردان ا ف ب

حقق أتلتيكو مدريد فوزه الثاني هذا الموسم في ثلاث مباريات

مدريد (أ ف ب) – سجل المهاجم الفرنسي الدولي أنطوان غريزمان، بعد دقيقتين فقط من مشاركته منتصف الشوط الثاني، هدف أتلتيكو مدريد الوحيد في مرمى مضيفه فالنسيا، ليقوده الى تحقيق انتصاره الثاني هذا الموسم في ختام المرحلة الثالثة من بطولة اسبانيا لكرة القدم.

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وشارك غريزمان في الدقيقة 64 بدلا من مواطنه لاعب الوسط جيفري كوندوغبيا، وبعدها بدقيقتين تلقى كرة من مواطنه الاخر توما ليمار فأطلق كرة قوية اصطدمت بقائد فالنسيا كارلوس سولر قبل ان تتابع طريقها داخل الشباك (66).

والهدف هو الثاني لغريزمان في 3 مباريات هذا الموسم في الدوري الاسباني بعد اول في مرمى خيتافي.

اقيمت المباراة تحت ناظري المهاجم الاوروغوياني المخضرم ادينسون كافاني الذي انضم رسميا الى فالنسيا الاثنين بعقد حتى عام 2024.

ظن فالنسيا بانه افتتح التسجيل في الدقيقة 23 بفضل تسديدة بعيدة المدى من لاعبه الاميركي الدولي الشاب يونس موسى لكن الحكم وبعد العودة الى تقنية حكم الفيديو المساعد "في ايه آر"، الغى الحكم بداعي مخالفة ارتكبها الغيني مختار دياكابي على مهاجم اتلتيكو البرتغالي جواو فيليكس.

وفي مباراة ثانية، الحق اتلتيك بلباو خسارة قاسية بقادش برباعية نظيفة بينها ثنائية للوافد الجديد الى صفوفه غوركا غوروسيتا.

© 2022 AFP