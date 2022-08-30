بطولة إيطاليا: ميلان يكتفي بالتعادل مع ساسوولو مع اقتراب الاستحواذ الجديد

إيزابيلا بونوتو ا ف ب

الفرنسي مايك مينيان حارس ميلان يتصدى لركلة جزاء دومينيكو بيراردي مهاجم ساسوولو على ملعب مابي ضمن منافسات الدوري الايطالي لكرة القدم في 30 آب/أغسطس 2022

روما (أ ف ب) – تصدى الحارس الفرنسي مايك مينيان لركلة جزاء لكن فريقه ميلان فشل في تحقيق فوزه الثاني تواليًا في الدوري الايطالي لكرة القدم، واكتفى بالتعادل السلبي مع مضيفه ساسوولو الثلاثاء في افتتاح المرحلة الرابعة.

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لكن هناك خمسة فرق تتربص خلفه بفارق نقطة واحدة فقط، بما فيها روما الذي يستضيف مونتسا لاحقًا وإنتر المتخلف بنقطتين الذي يحل على كريمونيزي.

وهذا التعادل الثاني للروسيونيري هذا الموسم مقابل فوزين ، آخرهما على بولونيا 2-صفر الاسبوع الماضي.

يحتل ساسوولو المركز العاشر برصيد خمس نقاط لكنه يترقب حالة مهاجمه دومينيكو بيراردي الذي أضاع ركلة جزاء في الشوط الأول وخرج مصابًا بعد دقائق من انطلاق الثاني بعد دفعة من الظهير الفرنسي تيو هرنانديز.

ويبدو ميلان على بُعد أيام من استحواذ صندوق الاستثمار الأميركي "ريد بيرد" للنادي خلفًا للمالكين الحاليين "إليوت مانيجمينت". كما انتشرت شائعات بأن نادي نيويورك يانكيز الاميركي للبيسبول سيكون لديه حصة في النادي.

من بين المستثمرين الذين يدعمون استحواذ ريد بيرد وفقًا لتقرير فاينانشيل تايمز الثلاثاء، شركة "ماين ستريت أدفايزز"، وهي شركة استثمارية مقرها كاليفورنيا تضم مستثمرين أمثال نجم كرة السلة ليبرون جيمس ومغني الـ"راب" درايك.

على أرض الملعب، أجرى المدرب ستيفانو بيولي عدة تغييرات قبل ديربي ميلان السبت مع إنتر والمباراة الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل ضد سالزبورغ النسموي.

وعاد قلب الدفاع الدنماركي سايمون كاير بعد غياب تسعة أشهر بسبب إصابة خطيرة في الركبة.

وأتيحت فرصة لأصحاب الارض في منتصف الشوط الاول للتقدم في النتيحة إثر عرقلة اليوناني جورجيوس كيرياكوبولوس داخل المنطقة. إلا أن مينيان تصدى ببراعة لركلة الجزاء التي سددها بيراردي.

دفع بيولي بساندرو تونالي والبرازيلي جونيور ميسياس والبلجيكي الشاب شارل دي كيتيلار بعد 12 دقيقة من بداية الشوط الثاني في محاولة لإضفاء الإثارة على أدائهم الباهت.

لكن لم يتغير شيء وخسر بيولي أيضًا جهود ألساندرو فلورنتسي بسبب الإصابة.

© 2022 AFP