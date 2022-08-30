فلاشينغ ميدوز: كولومبي مغمور يطيح تسيتسيباس من الدور الأول

جوليان فيني GETTY IMAGES NORTH AMERICA/غيتي عبر ا ف ب

لقطة لليوناني سيتفانوس تسيتسيباس خلال مباراته مع الكولومبي دانيال ايلاهي غالان في بطولة فلاشينغ ميدوز لكرة المضرب. 30 اب/اغسطس 2022

نيويورك (أ ف ب) – اطاح الكولومبي المغمور والمتأهل من التصفيات دانيال ايلاهي غالان اليوناني سيتفانوس تسيتسيباس المصنف رابعا بالحاق هزيمة نكراء به 6-صفر و6-1 و3-6 و7-5 في الدور الاول من بطولة فلاشينغ ميدوز، آخر البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب ضمن الغراند سلام.

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واستمرت بالتالي العروض السيئة التي يقدمها اليوناني في هذه البطولة حيث لم يتخط الدور الثالث اطلاقا.

ويواجه غالان الذي يشارك للمرة الاولى في البطولة الاميركية، الاسترالي جوردان طومسون في الدور التالي.

وقال غالان "انا سعيد للغاية. عندما بدأت العب بشكل أفضل أصبحت أكثر عصبية لكني نجحت في المحافظة على تماسكي وحتى عندما خسرت المجموعة الثالثة شعرت بأني العب أفضل وافضل".

وحقق غالان بداية صاروخية لانه حسم المجموعة الاولى 6-صفر ثم تقدم في الثانية 5-صفر ايضا قبل ان يخسر اول شوط في المباراة.

وبعد ان حسم تسيتسيباس المجموعة الثالثة لينعش آماله في امكانية الفوز بالمباراة، انقذ اليوناني ثماني كرات سنحت للكولومبي لانهاء المباراة قبل ان يفشل في التاسعة ويخرج من الباب الضيق.

© 2022 AFP