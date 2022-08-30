هالر بعد خضوعه لجراحة من سرطان الخصية "أشعر أنني بحالة جيدة"

ايسوف سانوغو ا ف ب

ميونخ (ألمانيا) (أ ف ب) – أكد المهاجم الدولي العاجي سيباستيان هالر الذي تم تشخيص إصابته بسرطان الخصية بعد أيام قليلة من انضمامه هذا الصيف لصفوف بوروسيا دورتموند الألماني الثلاثاء انه "بحالة جيدة".

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وفي أوّل تصريح لوسائل الإعلام بعد الجراحة التي أجراها في نهاية شهر تموز/يوليو، قال هالر "أوّد أن أقول للجميع إنني أشعر أنني بحالة جيدة".

وبعد أيام قليلة من انضمامه إلى صفوف دورتموند لتعويض رحيل هدافه النروجي إرلينغ هالاند إلى مانشستر سيتي الانكليزي، شعر هالر بالألم خلال معسكر استعدادي للفريق "الأصفر والأسود" في منتصف تموز/يوليو، ليعلن أطباء النادي عن إصابته بسرطان الخصية.

قال الشاب الفرنسي-الإيفواري البالغ 28 عاماً الذي انتقل إلى "بوندسليغا" قادماً من أياكس أمستردام الهولندي بعدما أمضى في صفوفه موسم 2021-2022 "منذ اليوم الأول الذي عدت فيه إلى المنزل، بدأت العمل وكنت في صالة الألعاب الرياضية. أملك المستوى ذاته الذي كان لديّ قبل بضعة أشهر. إنها علامة جيدة".

وختم قائلاً "هدفي الأول هو العودة إلى الملعب واللعب أمام جماهير دورتموند وإحراز هدفي الأول أمامهم. ستكون لحظة عاطفية. سأعود إلى الملعب قريباً".

وعاد هالر الى الدوري الألماني بعدما سبق له أن لعب بين عامي 2017 و2019 بقميص إينتراخت فرانكفورت.

انتقل لاحقاً إلى الدوري الإنكليزي لينضم إلى وست هام (2019-2021)، قبل أن يدافع عن ألوان أياكس الذي تعاقد معه في كانون الثاني/يناير 2021، ليسجل معه 47 هدفاً في 65 مباراة في مختلف المسابقات.

وكان دورتموند أعلن في نهاية تموز/يوليو عن غياب طويل لعدة أشهر لهالر وأقدم على التعاقد مع المخضرم الفرنسي أنتوني موديست (34 عاماً) لمدة موسم لتعويض غياب وافده الجديد.

© 2022 AFP