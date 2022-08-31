الجيش الأميركي يوقف 400 مروحية شينوك عن العمل بعد حرائق في محركات

مروحية "اتش 47 شينوك" تابعة للفرقة 101 المحمولة جواً في الجيش في عرض لجسر جوي في رومانيا

واشنطن (أ ف ب) – أعلن الجيش الأميركي الثلاثاء أنه أوقف تشغيل أسطول مروحياته من طراز "ايتش-47 شينوك" بعد عدة حرائق في محركات بعضها.

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وستتوقف، بموجب هذا الإجراء، نحو 400 مروحية شينوك عن العمل، بسبب ما تصفه شركة "هوني ويل" التي تصنّع محركات بـ"حلقات دائرية مشكوك في أمرها" تُستخدم في بعض محركات المروحيات ولم تعد تناسب مواصفاتها.

وقالت المتحدثة باسم الجيش الأميركي سينثيا سميث "حدّد الجيش سبب تسريبات الوقود التي أدت إلى عدد قليل من حرائق المحركات في عدد محدود من مروحيات +ايتش-47+، ويضع حاليًا إجراءات لحلّ المشكلة".

وتابعت، وفق ما جاء في بيان، "على الرغم من عدم وقوع قتلى أو إصابات، أوقف الجيش مؤقتًا أسطول +ايتش-47+ لتوخي الحذر حتى انتهاء الإجراءات التصحيحية".

وتستخدم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ونحو عشرين دولة أخرى مروحيات شينوك التي تصنّعها شركة "بوينغ".

ويمكن لهذه المروحيات نقل حمولات ثقيلة، وهي مسلّحة بشكل كافٍ لتُستخدم في حالات القتال.

وتُستخدم أيضًا في مهام الإغاثة في حالات الكوارث.

وأعلنت ألمانيا مطلع العام 2022 أنها ستشتري 60 من هذه المروحيات.

وأكّدت "هوني ويل" أنها غير مسؤولة عن الحلقات الدائرية، دون تحديد مكان تصنيعها أو هوية من ركّبها.

وشدّدت الشركة على أنها، إلى جانب الجيش الأميركي، "تمكّنت من تأكيد أن أيًا من الحلقات المشكوك فيها أتت من +هوني ويل+ أو من محرّك دقّقت فيه" الشركة.

© 2022 AFP