بطولة إنكلترا: تشلسي يضم المدافع الفرنسي الشاب فوفانا

ادريان دنيس ا ف ب/ارشيف

لندن (أ ف ب) – أكمل تشلسي تعاقده مع قلب الدفاع الفرنسي الشاب ويسلي فوفانا قادماً من ليستر سيتي، بحسب ما أعلن الناديان الإنكليزيان الأربعاء.

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وقال نادي غرب لندن في بيان ان فوفانا (21 عاماً و1.90 م) انضم إلى صفوفه لمدة سبع سنوات.

ولم يُكشف عن قيمة الصفقة، لكن تقارير محلية أشارت إلى انها ناهزت 70 مليون جنيه استرليني (81.3 مليون دولار)، بالاضافة إلى مكافآت للاعب الذي استهل مسيرته مع سانت اتيان الفرنسي.

قال مالك تشلسي الأميركي تود بوهلي "نحن سعداء لجذب أحد أبرز المواهب الأوروبية إلى تشلسي ولتعزيز تلك المنطقة في تشكيلتنا، هذا الموسم ولعدة مواسم مقبلة".

وعزّز فوفانا دفاع الفريق الأزرق مع القادمين الجديدين السنغالي خاليدو كوليبالي من نابولي الإيطالي والإسباني مارك كوكوريا من برايتون الإنكليزي.

كما انضم في فترة الانتقالات الصيفية التي تغلق الخميس، إلى تشكيلة المدرب الألماني توماس توخل، المهاجم الدولي رحيم سترلينغ من مانشستر سيتي بطل الدوري.

قال فوفانا، لاعب منتخب فرنسا تحت 21 سنة "تدرّبت هذا الصباح مع الفريق وهذا حلم لي. أنا متحمّس كثيراً لبدء خوض المباريات لأجل الجماهير والنادي".

وخاض فوفانا 52 مباراة مع ليستر بعد قدومه في تشرين الأول/أكتوبر 2020 مقابل صفقة مقدّرة بـ32 مليون جنيه من سانت اتيان، وأحرز معه لقب الكأس عام 2021 على حساب تشلسي بالذات. استهل مشواره مع سانت اتيان بعمر الثامنة عشرة ولعب إلى جانب وليام ساليبا قلب دفاع أرسنال الإنكليزي راهناً.

© 2022 AFP