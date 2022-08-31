بطولة إيطاليا: الأرجنتيني باريديس الى يوفنتوس معارا من سان جرمان

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لاعب باريس سان جرمان الارجنتيني لياندرو باريديس في لقطة له خلال فترة التحمية قبل مباراة فريقه ضد موناكو. انتقل باريديس رسميا الى يوفنتوس الايطالي على سبيل الاعارة الاربعاء. 28 اب/اغسطس 2022

ميلانو (أ ف ب) – انتقل لاعب الوسط الأرجنتيني الدولي لياندرو باريديس إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي قادماً من باريس سان جرمان الفرنسي، بحسب ما أعلن الناديان رسمياً الأربعاء.

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وقال يوفنتوس في بيان رسمي إنه سيتعين عليه جعل العقد رسميا مقابل 22.6 مليون يورو في نهاية فترة الاعارة "في حال تم تحقيق بعض الاهداف الرياضية".

وسيلتحق باريديس بمواطنه وزميله السابق في فريق العاصمة الفرنسي انخل دي ماريا في صفوف فريق السيدة العجوز.

وذكرت تقارير في الصحف الايطالية أن باريديس سيُقدم رسميا قبل مباراة يوفنتوس وسبيتسيا في الدوري الايطالي مساء الأربعاء.

ويأتي رحيل باريديس ضمن سياسة النادي المملوك قطرياً لتجديد التشكيلة وبناء لرغبة الادارة الرياضية الجديدة التي تسلمت مهماتها هذا الصيف مع قدوم البرتغالي لويس كامبوس كمستشار لكرة القدم والمدرب كريستوف غالتييه.

وكان سان جرمان تخلى عن العديد من لاعبي خط الوسط، مع رحيل على سبيل الإعارة لكل من الهولندي جورجينيو فينالدوم والاسباني أندير هيريرا والشاب إريك جونيو دينا إيبيمب (21 عاماً) توالياً إلى روما الإيطالي وأتلتيك بلباو الاسباني وأينتراخت فرانكفورت الالماني، في حين باتت مغادرة السنغالي إدريسا غي مجرد مسألة وقت قبل إقفال سوق الانتقالات الصيفية منتصف ليل الأربعاء.

ووصل باريديس (28 عاماً) إلى باريس في كانون الثاني/يناير 2019 قادماً من زينيت سان بطرسبورغ الروسي (2017-2019) مقابل 47 مليون يورو، بعدما تنقل في عدة أندية إيطالية هي كييفو فيرونا وروما وإمبولي.

ويعتبر الدولي الأرجنتيني من اللاعبين المقربين جداً من مواطنه النجم ليونيل ميسي، وقد فازا معاً بمسابقة كوبا أميركا مع "ألبيسيليستي" عام 2021. ومع سان جرمان وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 وفاز بثلاثة ألقاب في الدوري الفرنسي وبالكأس المحلية مرتين وكأس الأندية مرة.

© 2022 AFP