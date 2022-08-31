زفيريف يعود الى منافسات المحترفين في دورة كوريا المفتوحة الشهر المقبل

كريستوف أرشامبول ا ف ب

الالماني ألكسندر زفيريف بعد اصابته في كاحله خلال مباراة الدور نصف النهائي من بطولة رولان غاروس لكرة المضرب ضد الاسباني رافايل نادال في 3 حزيران/يونيو 2022

سيول (أ ف ب) – سيعود الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف ثانيًا عالميًا والغائب راهناً لاصابة قوية بكاحله، الى منافسات رابطة المحترفين "ايه تي بي" في أواخر أيلول/سبتمبر المقبل في دورة كوريا المفتوحة لكرة المضرب، وفق ما أعلن المنظمون الاربعاء.

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لا يشارك ابن الـ25 عامًا في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة المقامة حاليًا في نيويورك، ولكن اسمه أُدرج في قائمة المنتخب الالماني الذي سيخوض دور المجموعات من كأس ديفيس (تندرج تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة المضرب) والتي ستقام قبل أسبوع من دورة كوريا.

وتعرض زفيريف في أوائل حزيران/يونيو الفائت لتمزق في أربطة كاحله خلال مباراته في الدور نصف النهائي لبطولة رولان غاروس عندما كان يحاول التصدي لإحدى كرات الاسباني رافايل نادال. غادر الملعب على كرسي متحرك قبل أن يعود على العكازين باكيًا للإعلان عن انسحابه بعد مباراة مثيرة كانت تشير الى تقدم نادال 7-6 (10-8)، 6-6 بعد ثلاث ساعات.

خضع لجراحة وعاد الى التمارين للمرة الاولى منذ قرابة ثلاثة أسابيع.

سيكون حامل الذهبية الاولمبية الصيف الفائت في طوكيو واحدًا من ثلاثة لاعبين في قائمة العشرة الاوائل الذين سيشاركون في كوريا الى جانب النروجي كاسبر رود والبريطاني كاميرون نوري.

في رصيد الالماني 19 لقبًا في مسيرته، بينها خمسة في الماسترز، ولكنه لا يزال يبحث عن أول لقب كبير.

وتعود منافسات رابطة المحترفين الى سيول للمرة الاولى منذ العام 1996.

ستكون واحدة من أصل ست دورات جديدة في 2022 تحل مكان تلك التي كانت تقام في الصين بسبب القيود المتعلقة بجائحة فيروس كورونا.

© 2022 AFP