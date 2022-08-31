فلاشينغ ميدوز: جابر الى الدور الثالث

نيويورك (أ ف ب) – بلغت التونسية أنس جابر المصنفة خامسة عالمياً الدور الثالث من بطولة فلاشينغ ميدوز، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب ضمن الغراند سلام بفوزها على الاميركية الشابة اليزابيت ماندليك المصنفة 144 عالميا 7-5 و6-2 الاربعاء.

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واجهت التونسية صمودا كبيرا من ماندليك المشاركة ببطاقة دعوة وابنة التشيكية الاصل الاسترالية الجنسية هانا ماندليكوفا الفائزة باربعة القاب كبرى في الثمانينيات، في المجموعة الاولى حتى ان الاخيرة تقدمت عليها 5-4 وكان الارسال في حوزتها لحسم المجموعة في صالحها، لكن التونسية تداركت الموقف وفازت بالاشواط الثلاثة التالية لتفوز بها في 44 دقيقة.

وتقدمت جابر 3-صفر في المجموعة الثانية بعد ان كسرت ارسال منافستها في الشوط الثاني وحافظت على تقدمها لتفوز بها بنتجية 6-2 وتنهي المباراة في ساعة و17 دقيقة.

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