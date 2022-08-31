فلاشينغ ميدوز: نادال يتجاوز "الخوف" ويتأهل للدور الثاني

سارة ستاير غيتي/غيتي عبر ا ف ب

الإسباني رافايل نادال يصد كرة خلال مباراته أمام الأسترالي رينكي هيجيكاتا في الدور الأوّل من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في 30 آب/أغسطس 2022

نيويورك (أ ف ب) – قلب الإسباني رافايل نادال المصنف ثالثاً عالمياً تأخره بمجموعة إلى فوز على الأسترالي رينكي هيجيكاتا المشارك ببطاقة دعوة 4-6 و6-2 و6-3 و6-3، ليتأهل إلى الدور الثاني من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب.

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وشعر المخضرم الاسباني، ابن الـ 36 عاماً، بالكثير من الخوف قبل التغلب على المصنف 198 عالمياً، محققاً فوزه الـ 65 في مسيرته في نيويورك.

وضرب نادال، الساعي لتحقيق لقبه الكبير الـ 23 في بطولات الـ "غراند سلام" والثالث هذا العام بعد أستراليا ورولان غاروس موعداً، في الدور الثاني مع الإيطالي فابيو فونيني.

وتميل الأرقام لصالح نادال في مواجهاته مع فونيني حيث تغلب عليه 13 مرة مقابل 4 هزائم، إلا أن الإيطالي تغلب في اشهر المباريات التي جمعتهما حين قلب تخلفه بمجموعتين إلى فوز في الدور الثالث من بطولة فلاشينغ ميدوز عام 2015.

قال نادال الذي توج باللقب في مشاركته الأخيرة في نيويورك عام 2019 "أنا سعيد جداً بالعودة. لقد لعبت هنا منذ وقت طويل. اعتقدت أنني ربما لن أعود أبداً".

ويشارك "الماتادور" في منافسات فلاشينغ ميدوز هذا العام تحت تهديد الاصابات بعد أن أجبرته اصابة في عضلات البطن على الانسحاب من نصف نهائي بطولة ويمبلدون أمام "المشاغب" الأسترالي نيك كيريوس.

ولم يخض نادال سوى مباراة يتيمة قبل مواجهة هيجيكاتا انتهت بخسارته أمام الكرواتي بورنا تشوريتش في دورة سينسيناتي الألف نقطة للماسترز.

نجح هيجيكاتا المشارك في أول بطولة كبرى في مسيرته في كسر ارسال الاسباني ليتقدم 4-3، ثم يفوز بالمجموعة الأولى في الشوط العاشر.

سريعاً، عاد نادال إلى أجواء اللقاء ليفوز بالمجموعة الثانية ويعادل الكفة 1-1، قبل أن يكسر ارسال منافسه في المجموعة الثالثة للتقدم 3-1 ليتابع على المنوال ذاته ويحسمها لصالحه، ليعود ويفوز بالمجموعة الثالثة فالمباراة.

© 2022 AFP