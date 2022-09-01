غروسي: "سلامة" محطة زابوريجيا النووية "انتُهكت مراراً"

غينيا سافيلوف ا ف ب/ا ف ب

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي متحدثاً للصحافيين في زابوريجيا في جنوب أوكرانيا في 1 أيلول/سبتمبر 2022.

نوفوليكساندريفكا (أوكرانيا) (أ ف ب) – أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي الخميس أنّ "السلامة المادية" لمحطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها القوات الروسية في جنوب أوكرانيا "انتُهكت" نتيجة تعرّضها لقصف متكرّر.

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وفي أعقاب تفقّده المنشأة النووية الأكبر في أوروبا وعودته إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة كييف، قال غروسي للصحافيين "من الواضح أنّ المحطة وسلامتها المادية انتُهكت مرّات عدة".

وإذ شدّد على أنّ "هذا الأمر لا يمكن أن يستمرّ"، لفت إلى أنّ قسماً من فريق خبراء الوكالة سيبقى في المنشأة أياماً عدة، "حتّى الأحد أو الإثنين"، من دون أن يحدّد عدد من سيبقون في زابوريجيا.

وقال إن "مجموعة ستكون هناك حتى الأحد أو الإثنين لمواصلة تقييم" الوضع في المحطة التي تعرّض محيطها للقصف مرّات عدّة مما أثار مخاوف من وقوع كارثة نووية.

والزيارة التي قام بها وفد يضمّ 14 مفتّشاً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى زابوريجيا، كانت مرتقبة بشدّة بعدما تعرّض محيط المحطّة لقصف متكرّر.

وتحتلّ القوات الروسية المحطة منذ آذار/مارس وتتبادل موسكو وكييف الاتّهامات بالوقوف خلف القصف.

وكان غروسي قال الأربعاء إنّ الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستحاول "الإبقاء على وجود دائم" في المحطة.

ووصف الأرجنتيني زيارة وفد الوكالة إلى المحطّة بالمثمرة، مؤكّداً في فيديو بثّته وسائل إعلام روسية إنّه "خلال الزيارة تمكنّا من جمع الكثير من المعلومات. لقد رأيت الأشياء الرئيسية التي كنت بحاجة إلى رؤيتها".

وأضاف "لقد أجرينا تقييماً أولياً. رأينا العمل المتفاني للموظفين والإدارة. على الرغم من الظروف الصعبة للغاية، يواصلون العمل بمهنية عالية".

© 2022 AFP