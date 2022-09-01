فلاشينغ ميدوز: سيرينا تقصي المصنفة ثانية وتعبر الى الدور الثالث رفقة مدفيديف

جايمي سكوير غيتي/ا ف ب

الاميركية سيرينا وليامس خلال مباراتها في الدور الثاني من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب ضد الاستونية أنيت كونتافيت في 31 آب/أغسطس 2022

نيويورك (أ ف ب) – أقصت الاميركية سيرينا وليامس الاستونية أنيت كونتافيت المصنفة ثانية عالميًا لتعبر الى الدور الثالث من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخرة البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، في مباراة مثيرة من ثلاث مجموعات، فيما رافقها الى الدور ذاته المصنف أول عالميًا وحامل اللقب الروسي دانييل مدفيديف.

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وأخرجت سيرينا المتوقع أن تعتزل الرياضة مع نهاية البطولة كل ما لديها من طاقة ومقاومة للإطاحة بكونتافيت 7-6 (7/4)، 2-6، 6-2 أمام جمهور مشتعل وأجواء صاخبة على ملعب آرثر آش الرئيسي.

توقع الكثيرون ربما أن تخرج سيرينا في الدور الاول، على غرار ما حصل في ويمبلدون، أو الثاني نظرًا لتراجع أدائها وتصنيفها الى المركز 605، إلا أن المتوجة بـ23 لقبًا كبيرًا أعادت عقارب الساعة الى الوراء وذكّرت الجميع بمن هي.

قالت بعد الفوز ردًا على سؤال عما إذا كانت متفاجئة من مستواها "أنا سيرينا. ليس لدي لأثبته ولا شيء لأخسره (...) لا يزال هناك القليل بداخلي لذا سنرى ما سيحصل. أنا لاعبة جيدة جدًا. أحب التحدي".

أما الاستونية من جهتها، فأقرت أن صخب الجماهير الداعمة لسيرينا على أكبر ملعب كرة مضرب في العالم أثر عليها.

قالت في هذا الصدد "كان الامر صعبًا. كنت أعرف ما ينتظرني، كان شيئًا لم أختبره من قبل".

"أشعر وكأني فزت"

وتوافد النجوم مرة أخرى على غرار الدور الاول لمتابعة اللاعبة التي تعتبر أيقونة في الولايات المتحدة.

أطلقت الاستونية المباراة بفوزها بشوط إرسالها من دون أي نقطة لسيرينا قبل أن تعادل الاخيرة الارقام سريعًا.

أنقذت بعدها كونتافيت نقطتين لكسر الارسال في الشوط الثالث فيما فشلت في ترجمة فرصة أتيحت لها في الرابع.

وأنقذت أربع فرص لكسر الارسال في السابع قبل أن تتبادل اللاعبتان الكسر في الشوطين التاسع والعاشر وتلجآن الى شوط كسر التعادل حسمته سيرينا لصالحها لتختم المجموعة الاولى بعد 63 دقيقة.

وسيطرت كل لاعبة على المجموعتين الاخريين لتواصل سيرينا المشوار في البطولة التي حققت فيها أول لقب غراندسلام في مسيرتها في سن الـ17 عام 1999.

قالت بعد المباراة "أشعر وكأنه لطالما كان لدي نقطة حمراء على ظهري منذ أن فزت هنا في 1999، كانت هنا طوال مسيرتي لأني فزت بأول لقب كبير باكرًا".

وتابعت "لكن هنا الامور مختلفة. أشعر وكأني فزت، بالمعنى المجازي أو ذهنيًا. الامور التي حققتها رائعة".

تلتقي تاليًا الاسترالية آيلا تومليانوفيتش الفائزة على الروسية على رودينا إيفيينيا 1-6، 6-2، 7-5.

وعبر حامل اللقب مدفيديف الى الدور الثالث للعام الخامس تواليًا على حساب الفرنسي أرتور ريندركنيخ (58 عالميًا) 6-2، 7-5، 6-3.

سيلتقي تاليًا مع وو ييبينغ (174) الذي أصبح أول لاعب رجل صيني يبلغ الدور الثالث في نيويورك وأول لاعب من بلاده يبلغ الدور ذاته من بطولة كبرى منذ خو سين خي عام 1946 في ويمبلدون بعد فوزه على البرتغالي نونو بروغيش 6-7 (3-7)، 7-6 (7/4)، 4-6، 6-4، 6-4.

قال الروسي بعد المباراة "بشكل عام أنا سعيد بالمستوى الذي قدمته في المجموعة الثالثة. مع نهاية المباراة كانت الامور تتحسن. الامر الاهم هو الفوز وبثلاث مجموعات".

© 2022 AFP