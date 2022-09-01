فلاشينغ ميدوز: شفيونتيك الى الدور الثالث من دون عناء

فوغن رايدلي غيتي/غيتي عبر ا ف ب

البولندية إيغا شفيونتيك تصد كرة لمنافستها الاسترالية أيلا تومليانوفيتش في الدور الثاني من دورة تورونتو الألف في كرة المضرب في 10 آب/أغسطس 2022

نيويورك (أ ف ب) – بلغت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالمياً، الدور الثالث لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، من دون عناء بفوزها الخميس على البطلة السابقة الأميركية سلون ستيفنز 6-3 و6-1.

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واحتاجت البولندية البالغة 21 عاماً الى ساعة و14 دقيقة كي تتخطى بطلة 2017 وتبلغ الدور الثالث حيث ستتواجه مع الأميركية الأخرى لورن ديفيس الفائزة بدورها على الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا الثامنة والعشرين صفر-6 و6-4 و7-6 (10-5).

وقالت البولندية التي يبقى وصولها الى الدور الرابع العام الماضي أفضل نتيجة لها في البطولة الأميركية، إنها "سعيدة بمستوى تركيزي".

وتابعت بطلة رولان غاروس لعامي 2020 و2022 بعد مباراتها الأولى على الإطلاق على ملعب "أرثر آش"، إنها تحاول "المحافظة على نفس الحافز الذي ألعب به عندما أكون في الملاعب الأخرى. لكنه حلم أن أتواجد هنا وليس في المدرجات لمشاهدة سيرينا (وليامس) وكارولينا بليشكوفا حين كنت أشارك في فئة الناشئات".

وبعدما وصلت في بداية العام الى نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، خرجت شفيونتيك من الدور الثاني لدورة دبي قبل أن تحقق بعدها 37 انتصاراً متتالياً في طريقها لإحراز ألقاب الدوحة وإنديان ويلز وميامي وشتوتغارت وروما ورولان غاروس، إلا أن هذه السلسلة انتهت في ويمبلدون بخروجها من الدور الثالث.

كما بلغت الدور الثالث البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا السادسة والعشرون عالمياً، بفوز بطلة أستراليا المفتوحة لعامي 2012 و2013 ووصيفة فلاشينغ ميدوز لأعوام 2012 و2013 و2020 على الأوكرانية مارتا كوستيوك بسهولة تامة 6-2 و6-2 في لقاء حساس "سياسياً" بسبب الدعم البيلاروسي للغزو الروسي على أوكرانيا.

لكن المباراة لم تشهد أي توتر واللقطة الوحيدة التي عبرت فيها كوستيوك عن موقفها السياسي هو بتبادل التحية مع أزارنكا بعد المباراة عبر المضربين عوضاً عن المصافحة باليدين.

وتتواجه أزارنكا في الدور الثالث مع الإسبانية باولا بادوسا الرابعة أو الكرواتية بترا مارتيتش الرابعة والخمسين.

وتأهلت الى الدور ذاته التشيكية بترا كفيتوفا الحادية والعشرون وبطلة ويمبلدون لعامي 2011 و2014 من دون أن تلعب، وذلك لانسحاب منافساتها الأوكرانية الأخرى أنهيلينا كالينينا، كما حصل عند الرجال مع الدنماركي هولغر رونه الثامن والعشرين والذي تأهل بعد انسحاب الأميركي جون إيسنر.

© 2022 AFP