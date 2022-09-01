فلاشينغ ميدوز: شفيونتيك الى الدور الثالث وخروج بادوسا

البولندية إيغا شفيونتيك تصد كرة لمنافستها الاسترالية أيلا تومليانوفيتش في الدور الثاني من دورة تورونتو الألف في كرة المضرب في 10 آب/أغسطس 2022

نيويورك (أ ف ب) – بلغت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالمياً، الدور الثالث لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، من دون عناء بفوزها الخميس على البطلة السابقة الأميركية سلون ستيفنز 6-3 و6-1.

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واحتاجت البولندية البالغة 21 عاماً الى ساعة و14 دقيقة كي تتخطى بطلة 2017 وتبلغ الدور الثالث حيث ستتواجه مع الأميركية الأخرى لورن ديفيس الفائزة بدورها على الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا الثامنة والعشرين صفر-6 و6-4 و7-6 (10-5).

وقالت البولندية التي يبقى وصولها الى الدور الرابع العام الماضي أفضل نتيجة لها في البطولة الأميركية، إنها "سعيدة بمستوى تركيزي".

وتابعت بطلة رولان غاروس لعامي 2020 و2022 بعد مباراتها الأولى على الإطلاق على ملعب "أرثر آش"، إنها تحاول "المحافظة على نفس الحافز الذي ألعب به عندما أكون في الملاعب الأخرى. لكنه حلم أن أتواجد هنا وليس في المدرجات لمشاهدة سيرينا (وليامس) وكارولينا بليشكوفا حين كنت أشارك في فئة الناشئات".

وبعدما وصلت في بداية العام الى نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، خرجت شفيونتيك من الدور الثاني لدورة دبي قبل أن تحقق بعدها 37 انتصاراً متتالياً في طريقها لإحراز ألقاب الدوحة وإنديان ويلز وميامي وشتوتغارت وروما ورولان غاروس، إلا أن هذه السلسلة انتهت في ويمبلدون بخروجها من الدور الثالث.

"لا يمكنني إجبار أحد على مصافحتي"

وودعت الإسبانية باولا بادوسا المصنفة رابعة من الدور الثاني بخسارتها أمام الكرواتية بترا مارتيتش 7-6 (7-5) و1-6 و2-6، لتعجز بالتالي عن الوصول الى الدور الثالث للمرة الأولى في البطولة الأميركية من أصل أربع مشاركات في القرعة الرئيسية.

وتلتقي مارتيتش في الدور المقبل البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا السادسة والعشرين عالمياً وبطلة أستراليا المفتوحة لعامي 2012 و2013 ووصيفة فلاشينغ ميدوز لأعوام 2012 و2013 و2020، وذلك بعد فوز الأخيرة على الأوكرانية مارتا كوستيوك بسهولة تامة 6-2 و6-2 في لقاء حساس "سياسياً" بسبب الدعم البيلاروسي للغزو الروسي على أوكرانيا.

لكن المباراة لم تشهد أي توتر واللقطة الوحيدة التي عبرت فيها كوستيوك عن موقفها السياسي هو بتبادل التحية مع أزارنكا بعد المباراة عبر المضربين عوضاً عن المصافحة باليدين.

وعلقت أزارنكا على الذي حصل بالقول "لم أتفاجأ. لا أرى سبباً لتضخيم الأمر. أنا أصافح منافساتي على الدوام... لا يمكنني إجبار أحد على مصافحتي. القرار ليس قراري. ما شعرت به بعد الذي حصل؟ إنه ليس الأمر الأهم في العالم حالياً".

ويؤخذ على أزارنكا أنها لم تدين علناً الغزو الروسي لأوكرانيا وقد تم استبعادها الأسبوع الماضي من حدث استعراضي يهدف الى جمع الأموال للمتضررين من الغزو الروسي في أوكرانيا.

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ورفضت كوستيوك المشاركة في هذا الحدث في حال وجود أزارنكا، وقد رأت ابنة العشرين عاماً الخميس أن مصافحة البيلاروسية ليست ملائمة، مضيفة "أردت حقاً أن أنذرها بأني لن أصافحها. لم تأتٍ الي أبداً لتفصح لي شخصياً عن رأيها وما تفكر به (بشأن الحرب)".

وتأهلت الى الدور ذاته التشيكية بترا كفيتوفا الحادية والعشرون وبطلة ويمبلدون لعامي 2011 و2014 من دون أن تلعب، وذلك لانسحاب منافساتها الأوكرانية الأخرى أنهيلينا كالينينا، كما حصل عند الرجال مع الدنماركي هولغر رونه الثامن والعشرين والذي تأهل بعد انسحاب الأميركي جون إيسنر.

تأهل سينر وتشيليتش

كما تأهلت الأميركية جيسيكا بيغولا الثامنة بفوزها على البيلاروسية ألياكسنادرا ساسنوفيتش 6-4 و6-4، والسويسرية بليندا بنتشيتش الثالثة عشرة بفوزها على الرومانية سورانا كيرستيا 3-6 و7-5 و6-2، لتواصل مسعاها لتكرار انجاز عام 2019 حين وصلت الى نصف النهائي والعام الماضي حين بلغت ربع النهائي.

وعند الرجال، بلغ الإيطالي يانيك سينر الحادي عشر الدور الثالث للعام الثاني توالياً بفوزه على الأميركي كريستوفر يوبانكس 6-4 و7-6 (10-8) و6-2، ليواجه البلغاري غريغور ديميتروف السابع عشر أو الأميركي براندون ناكاشيما.

وبعد وصوله الى نصف نهائي رولان غاروس، واصل الكرواتي مارين تشيليتش الخامس عشر رحلة استعادة شيء من المستوى الذي خوله الفوز بلقب فلاشينغ ميدوز عام 2014، بتأهله الى الدور الثالث بعد الفوز على الإسباني ألبرت راموس 6-3 و7-6 (7-4) و6-3.

كما تأهل الأميركي دانيال إيفانز العشرون بفوزه على الأسترالي جيمس داكوورث 6-3 و6-2 و4-6 و6-4.

© 2022 AFP