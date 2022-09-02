أوكرانيا تقول إنها قصفت قاعدة روسية قرب زابوريجيا

جو كلامار ا ف ب

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي متوسطا نائبه ماسيموأبارو والمسؤولة في الوكالة عن السلامة والأمن النووي ليدي إيفرارد خلال مؤتمر صحافي بعد عودة أعضاء من فريق الوكالة من زابوريجيا إلى فيينا، في الثاني من أيلول/سبتمبر 2022

كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – أعلنت أوكرانيا الجمعة أنها قصفت قاعدة روسية في بلدة إنرغودار، على مقربة من منشأة زابوريجيا للطاقة النووية الخاضعة لسيطرة روسيا، والتي يقوم خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيشها وسط مخاوف إزاء السلامة.

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وأكد الجيش الأوكراني إن "ضربات محددة نفذتها قواتنا في منطقتي إنرغودار وخيرسون دمرت ثلاثة أنظمة مدفعية للعدو ومخزن ذخيرة".

وقال حاكم إنرغودار الموالي لكييف دميترو أورلوف، والمقيم في المنفى، لوكالة فرانس برس إن ليس لديه معلومات لكنه قال إن خدمة الهاتف في البلدة تعطلت بشكل كبير.

ويتفقد فريق يضم 14 من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية منشأة زابوريجيا النووية في جنوب أوكرانيا الخميس، على وقع تصاعد القلق الدولي إزاء سلامتها في الحرب التي تحتدم على مقربة من مفاعلات المحطة الستة.

وقال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية أزالت "جميع معداتها" من المنشأة النووية الأكبر في أوروبا لتوليد الطاقة قبل وصول طاقم الوكالة الدولية الخميس.

وسيطرت القوات الروسية في مطلع آذار/مارس على المحطة. ووقعت هجمات متكررة في محيط المنشأة تبادلت موسكو وكييف المسؤولية إزاءها.

وأوقف العمل بأحد مفاعلات المحطة جراء قصف روسي فجر الخميس. وأعلنت الشركة المشغّلة لمحطات الطاقة الذرية "إنرغوأتوم" إنها "المرة الثانية خلال 10 أيام" التي يرغم فيها قصف روسي على إغلاق مفاعل.

وقال المدير العام للوكالة الدولية رافاييل غروسي الخميس إن أضرارا لحقت بالمنشأة نتيجة المعارك في أوكرانيا.

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وفي أعقاب تفقّده المنشأة النووية وعودته إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة كييف بعد زيارة استمرت حوالى ثلاث ساعات قال غروسي للصحافيين "من الواضح أنّ المحطة وسلامتها المادية انتُهكت مرّات عدة".

وقال الأرجنتيني إن عددا من مفتشيه سيبقون في المنشأة "لغاية الأحد أو الإثنين" من أجل "مواصلة تقييم" بعض الملاحظات التي وضعها الفريق لإعداد تقرير، مضيفا أن الوكالة ستُبقي على تواجد لها هناك.

واضاف "أنجزنا أمرا مهما جدا هناك، والمهم هو أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستبقى هناك".

من ناحيته قال الموفد الروسي إلى فيينا، ميخائيل أوليانوف إن ستة من مفتشي الوكالة بقوا في المحطة وسيبقى اثنان آخران هناك "بشكل دائم".

ونقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء عنه أن "ستة من موظفي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية) سيبقون في المحطة ... لبضعة أيام أخرى ثم يعودون إلى فيينا".

أضاف "سيبقى شخصان في محطة زابوريجيا للطاقة النووية بشكل دائم".

وتابع "نرحب بالأمر لأن التواجد الدولي يمكن أن يبدد الشائعات الكثيرة حول الوضع في محطة الطاقة النووية".

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ووصف الكرملين وصول المفتشين إلى المصنع بأنه "إيجابي جدا".

وقال المتحدث دميتري بيسكوف للصحافيين "بشكل عام نحن متفائلون جدا لأنه رغم كل الصعوبات والمشكلات ... وصلت اللجنة وبدأت العمل".

- وقف اللعب بالنار -

أوقف العمل بأحد المفاعلات الستة بالمحطة جراء قصف روسي فجر الخميس، كما لحقت أضرار بجهاز إمداد احتياطي.

وأعلنت الشركة المشغّلة لمحطات الطاقة الذرية "إنرغوأتوم"، أن نظام الحماية في حالات الطوارئ بالمحطة بدأ العمل وأغلق المفاعل الخامس. وترك ذلك مفاعلا واحدا من المفاعلات الستة يعمل.

وحذر المدير العام للصليب الأحمر روبير مارديني الخميس من أن عواقب قصف المنشأة قد تكون "كارثية"، قائلا إن "أدنى خطأ في التقدير يمكن أن يسبب خرابا سنندم عليه لعقود".

وأضاف في تصريحات للصحافيين في كييف "حان الوقت لوقف اللعب بالنار واتخاذ تدابير ملموسة لحماية هذا الموقع ... من العمليات العسكرية كافة".

ويتراشق الجانبان اتهامات متكررة إزاء الجهة المسؤولة عن قصف المنطقة المحيطة بإنرغودار.

وتتهم أوكرانيا روسيا بتخزين ذخيرة في زابوريجيا ونشر مئات الجنود هناك.

كذلك، تشتبه في أن موسكو تسعى لتحويل الطاقة من المنشأة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014.

على الأرض، تواصل القوات الروسية هجومها المضاد في منطقة خيرسون المجاورة لاستعادة مناطق سيطرت عليها روسيا في بداية الغزو.

وفي تحديثه الصباحي للتطورات أفاد مكتب الرئيس عن سماع انفجارات في أنحاء خيرسون ليلا مضيفا أن "معارك عنيفة" تدور في منطقتين قرب نهر في مدينة خيرسون، العاصمة الإقليمية.

ورغم النزاع الذي دخل شهره السابع، بدأ التلاميذ سنة دراسية جديدة في الأول من أيلول/سبتمبر علما بأن الدروس في الكثير من المناطق تعطى على الانترنت بسبب المعارك المستمرة.

وقالت التلميذة أنتونينا سيدورينكو البالغة تسع سنوات لوكالة فرانس برس "أنا سعيدة بالعودة إلى المدرسة لكنني سأكون أكثر سعادة إذا لم تكن هناك حرب لأنني أفتقد معلمتي وأصدقائي".

© 2022 AFP