البحرية الإيرانية تعلن إحباط هجوم قراصنة في البحر الأحمر

- الجيش الإيراني/أ ف ب/ارشيف

صورة وزعها الجيش الإيراني في 21 كانون الثاني/يناير 2022، تظهر قطعة بحرية خلال مناورات مشتركة مع روسيا والصين في المحيط الهندي من أجل تعزيز أمن الملاحة البحرية.

طهران (أ ف ب) – أعلنت البحرية الإيرانية الجمعة أنها أحبطت الخميس هجوم قراصنة على إحدى السفن التجارية في البحر الأحمر، للمرة الثانية خلال أقلّ من شهر.

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وقالت البحرية في بيان نشرته وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية إن "سفينة مشتبهًا بها على متنها 12 عنصرًا مسلّحًا اقتربت من سفينة تجارية إيرانية في مضيق باب المندب".

وأضاف البيان أن السفينة اضطرت إلى "مغادرة المنطقة" بعد أن "فتح النار" أسطول صغير بقيادة المدمّرة "جماران".

في العاشر من آب/أغسطس، أعلنت الجمهورية الإسلامية عن حادثة مماثلة في البحر الأحمر حيث تدخلت القوات البحرية للجيش الإيراني لصد "هجوم" على سفينة إيرانية.

وكما غيرها من الدول التي تعتمد على حركة الملاحة عبر قناة السويس والبحر الأحمر، عززت الجمهورية الإسلامية من حضور قواتها البحرية في المنطقة امتدادا الى خليج عدن على خلفية سلسلة من هجمات القرصنة التي شهدتها بين العامين 2000 و2011.

وتنفذ البحرية الإيرانية دوريات مراقبة منذ العام 2008 في هذه المنطقة لحماية ناقلات النفط وسفن الشحن التابعة لها أو لدول أخرى.

وغالبا ما وقف قراصنة صوماليون خلف هذه المحاولات. ووفق منظمة الأمن البحري البريطانية ("يو كاي أم تي أو")، تراجعت في الأعوام الماضية وتيرة محاولات القرصنة في ظل إجراءات قامت بها دول عدة لتأمين الملاحة.

© 2022 AFP