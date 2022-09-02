الجيش التونسي يعلن القضاء على ثلاثة مقاتلين جهاديين غرب البلاد

فتحي بلعيد ا ف ب

عنصران من قوات الأمن التونسية في ضاحية أريانة بالعاصمة في 25 تموز/يوليو 2022

تونس (أ ف ب) – أعلن الجيش التونسي الجمعة القضاء على ثلاثة مقاتلين جهاديين من فصيل موال لتنظيم الدولة الإسلامية خلال عملية في منطقة القصرين غرب البلاد.

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وقالت وزارة الدفاع في بيان إنها تمكنت خلال "عملية ميدانية" مشتركة مع قوات الأمن والحرس صباح الجمعة في مرتفعات جبل السلوم من "القضاء على ثلاثة إرهابيين تابعين لتنظيم جند الخلافة".

وأضافت أن "العمليات جارية لتعقب ما تبقّى من العناصر الإرهابية للتنظيم المذكور"، مشيرة إلى عدم تسجيل إصابات في صفوف قوات الجيش والأمن. من جهتها أفادت وزارة الداخلية بأن "عمليات التمشيط متواصلة للبحث عن عنصر إرهابي رابع" كان برفقة المجموعة.

وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة فضيلة خليفي خلال مؤتمر صحافي أن العملية جاءت بعد "رصد ومتابعة دقيقة لعناصر ارهابية تم تعقب نشاطها في المرتفعات الغربية" للبلاد.

وأكدت أن القتلى "عناصر قيادية" وأحدهم "نائب أمير تنظيم جند الخلافة".

صنّفت السلطات عام 2014 جبل السلوم وعددا من المرتفعات الأخرى في القصرين "منطقة عمليات عسكرية مغلقة" لمكافحة التنظيمات المتطرفة.

وكان قد أصيب عنصران من الجيش "بجروح طفيفة" في اشتباك مع مسلحين يشتبه بأنهم جهاديون في جبل السلوم في 12 آب/أغسطس الفائت.

إضافة إلى "جند الخلافة" الموالي لتنظيم الدولة الإسلامية تنشط خلايا موالية لتنظيم القاعدة في جبال ولاية القصرين الحدودية مع الجزائر.

وشهدت تونس بعد ثورة 2011 طفرة في نشاط جماعات إسلامية متطرفة نفذت هجمات دامية أسفرت عن مقتل العشرات لا سيما من قوات الأمن والسياح، لكن حدة نشاطها تراجعت منذ عام 2017 اثر عمليات واسعة للقوات المسلحة.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت الخميس عن تنفيذها "عملية استباقية" في مدينة بن قردان جنوب البلاد أسفرت عن "حجز 11 بندقية نوع كلاشينكوف و14 مخزن ذخيرة و4400 طلقة"، وقد جاء ذلك اثر "الكشف عن ارتباط نفرين عن عمليات تهريب أسلحة لفائدة تنظيمات إرهابية".

وشهدت بنقردان المحاذية لليبيا أحد أكبر الهجمات في آذار/مارس 2016 استهدفت ثكنة للجيش ومركزين للشرطة والحرس الوطني وأدت إلى مقتل 13 من قوات الأمن وسبعة مدنيين، بينما قتل ما لا يقل عن 55 جهاديًا واعتقل عشرات آخرون، وفق وزارة الداخلية.

© 2022 AFP