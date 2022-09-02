بايدن يدين الهجوم "المتطرف" لترامب على الديموقراطية

ستيفاني رينولدز ا ف ب

الرئيس الأميركي جو بايدن خارجا من المكتب البيضوي في 30 آب/اغسطس 2022 في البيت الأبيض في واشنطن

فيلادلفيا (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – حمل الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس بعنف عىل دونالد ترامب وأنصاره الذين وصفهم ب"المتطرفين"، معتبرا أنهم أعداء الديموقراطية الأميركية، في خطاب ألقاه في وقت الذروة في مسعى لإثارة حماس الناخبين قبل انتخابات منتصف الولاية.

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وألقى بايدن خطابه في فيلادلفيا مهد الديموقراطية الأميركية، مركزا هجومه غير العادي على الجمهوريين الذين يتبنون عقيدة ترامب "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" - "ماغا" الأحرف الأربعة الأولى من شعار "ميك أميركا غريت أغين (ماغا) -. وحث أنصاره على الرد.

ورد ترامب على بايدن على موقعه الإلكتروني "تروث سوشال" ليل الخميس الجمعة، مؤكدا أن بايدن غير مؤهل لمنصب الرئاسة. وكتب "إذا كان لا يريد أن يجعل أميركا عظيمة مرة أخرى وهو ما لا يفعله بالأقوال والأفعال والفكر، فيجب بالتأكيد ألا يمثل الولايات المتحدة".

وقال بايدن الذي كان يتحدث بالقرب من المكان الذي أقر فيه إعلان الاستقلال والدستور الأميركي قبل أكثر من قرنين، إن "دونالد ترامب وجمهوريي ماغا يمثلون تطرفا يهدد أسس جمهوريتنا" .

واضاف "إنهم يعتمدون الغضب ويزدهرون في الفوضى ولا يعيشون في ضوء الحقيقة بل في ظل الأكاذيب".

وشدد الرئيس الأميركي على أنه "لا مكان للعنف السياسي في أميركا"، في إشارة واضحة إلى هجوم العام الماضي على الكابيتول مبنى الكونغرس الأميركي من قبل أنصار ترامب المتشددين الذين رفضوا قبول هزيمته في الانتخابات.

وبعد أن ذكر الحملة الوطنية ضد حقوق الإجهاض من قبل المحافظين المتشددين - وتهديد الحريات الأخرى من منع الحمل إلى الزواج بين جنس واحد، رأى الرئيس البالغ من العمر 79 عامًا أن "قوى ماغا" مصممة على "إعادة هذا البلد إلى الوراء".

وأضاف محذرا من أن "المساواة والديموقراطية تتعرضان للهجوم".

ومع اقتراب موعد حسم مسألة السيطرة على الكونغرس في تشرين الثاني/نوفمبر، ناشد بايدن الجمهوريين إلى توحيد قواهم مع الديموقراطيين والتخلي عن سياسة ترامب التي لا تزال تسيطر على جزء كبير من حزبه.

وقال بايدن بشكا واضح إن الديموقراطيين يعتزمون جعل انتخابات منتصف الولاية استفتاء على ترامب في الانتخابات النصفية، معتبرا أن الحزب الجمهوري "يهيمن عليه ويديره ويخيفه" الرئيس السابق وأجندته الخاصة "ماغا".

ورأى أن "ذلك تهديد لهذا البلد"، مشددا على ضرورة الدفاع عن الديموقراطية الأميركية التي دعا إلى "حمايتها والدفاع عنها".

وقال "لفترة طويلة، طمأننا أنفسنا بأن الديموقراطية الأميركية مضمونة، لكنها ليست كذلك. علينا أن ندافع عنها وأن نحميها. دافعوا عنها"، داعيا "أمتنا إلى أن تتحد وراء هدف واحد وهو الدفاع عن ديموقراطيتنا - بغض النظر عن أي أيديولوجيا".

"روح الأمة"

ألقى بايدن خطابه تحت شعار "المعركة من أجل روح الأمة" الذي ذكر بمقال نشره في مجلة "ذي اتلانتيك" في 2017 بعد تظاهرة للقوميين البيض قتل سقط فيها قتلى في شارلوتسفيل بولاية فرجينيا وقال إنها دفعته إلى الترشحللرئاسة.

وكتب بايدن في ذلك الوقت "نعيش معركة من أجل روح هذه الأمة".

وبعد انتخابه في 2020، خطط السياسي المخضرم في البداية لمزيد من الحوار مع البرلمانيين الجمهوريين المعتدلين، ومن خلال السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف الطبقة الوسطى.

لكن الحديث عن المصالحة تلاشى إذ يبدو من استطلاعات الرأي أن الرئيس الديموقراطي يلقى تجاوبا أكبر عندما يكون هجوميا.

وقد اتهم الأسبوع الماضي أنصار ترامب بأنهم تبنوا "شبه فاشية". وأثارت هذه العبارة غضبا في صفوف المحافظين إذ اتهم زعيم الأقلية الجمهوري في مجلس الشيوخ كيفن مكارثي الرئيس بأنه "يشوه صورة" ملايين المواطنين المجتهدين والملتزمين بالقانون.

وردا على خطاب بايدن، قال السناتور الجمهوري الموالي لترامب منذ فترة طويلة ليندسي غراهام "مع كل الاحترام الواجب سيدي الرئيس، لا مشكلة في روح أميركا"، مؤكدا أن "الشعب الأمريكي يتألم بسبب سياساتك".

وكشف استطلاع جديد للرأي نشرته صحيفة وول ستريت جرنال الخميس أنه إذا أجريت انتخابات منتصف الولاية اليوم، سيصوت 47 بالمئة من الناخبين للديموقراطيين و44 بالمئة للجمهوريين.

وكان الجمهوريون يتقدمون على الديموقراطيين بفارق خمس نقاط في آذار/مارس الماضي.

ويأمل الديموقراطيون في حدوث مفاجأة في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر التي ستشمل كل مقاعد مجلس النواب وثلث مقاعد مجلس الشيوخ. وتقليديا، لا يفوز الحزب الحاكم في انتخابات منتصف الولاية.

ويبدو الوضع أفضل لبايدن مؤخرًا مع تباطؤ التضخم وإقرار سلسلة من إصلاحاته التاريخية أخيرا في الكونغرس وسلسلة التحقيقات الجنائية بحق ترامب. كما تشير استطلاعات الرأي إلى دعم واسع لحقوق الإجهاض مما قد يجعل العديد من الجمهوريين في موقف ضعيف.

وسيكون هذا كافياً لإعطاء الأمل للديموقراطيين الذين يسعون للحفاظ على سيطرتهم على مجلس النواب والحفاظ على الأغلبية في مجلس الشيوخ أو حتى تعزيزها.

وستكون ولاية بنسلفانيا حاسمة في كل ذلك. وستثبت هذه الولاية التي تشكل تاريخيا ساحة معركة في السياسة الأميركية أنها حيوية لكل من الطرفين في الانتخابات، وسيزورها بايدن ثلاث مرات خلال الأسوبع الجاري وحده.

وينوي ترامب زيارة الولاية السبت لدعم مرشحها لمجلس الشيوخ النجم التلفزيوني محمد أوز.

© 2022 AFP