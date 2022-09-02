بطولة ألمانيا: دورتموند يتصدّر مؤقتاً بفوزه على هوفنهايم

أوفي كرافت ا ف ب/ا ف ب

دورتموند (ألمانيا) (أ ف ب) – تصدّر بوروسيا دورتموند جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم الجمعة، بفوزه الصعب على ضيفه هوفنهايم 1- صفر، في افتتاح المرحلة الخامسة من الـ"بوندسليغا".

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ويدين دورتموند بهذا الفوز إلى هدف نجمه ماركو رويس (16)، ليرفع رصيده من النقاط إلى 12 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطتين عن حامل اللقب بايرن ميونيخ الذي يحلّ السبت ضيفاً على أونيون برلين الثالث.

ويواصل دورتموند السعي إلى محو خسارته أمام فيردر بريمن 2-3 في المرحلة الثالثة، عندما بات أوّل فريق في تاريخ "بوندسليغا" يتلقى ثلاثة أهداف منذ الدقيقة 89 بعدما كان متقدماً بهدفين.

وبالتالي حقق الفوز الثاني توالياً بع هرتا برلين (1-صفر) في المرحلة الماضية.

واعتُبرت خسارة دورتموند على أرضه أمام بريمن الأولى منذ موسم 2014-2015 التي يهدر فيها النقاط بعد أول مباراتين في افتتاح الدوري في ملعبه "سيغنال إيدونا بارك"، علماً أنه لم يخسر في مباراتين توالياً في معقله منذ عام 2020.

في المقابل، مني هوفنهايم بخسارته الثانية هذا الموسم، وتجمّد رصيده عن تسع نقاط في المركز الخامس.

© 2022 AFP