بطولة فرنسا: مرسيليا يمدد استعارة المغربي حارث

لاعب وسط مرسيليا الدولي المغربي أمين حارث (يمين) يروض الكرة أمام لاعب غلطة سراي التركي بركان كوتلو في مباراة الفريقين في دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي بملعب فيلودروم في 20 أيلول/سبتمبر 2021.

مرسيليا (أ ف ب) – مدّد مرسيليا الفرنسي استعارة لاعب الوسط الهجومي المغربي أمين حارث من شالكه الألماني، بحسب ما أعلن النادي المتوسطي الخميس قبل إغلاق باب المركاتو الصيفي.

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وأوضح مرسيليا في بيان ان الإعارة تتضمن خياراً لشراء العقد، دون الاعلان عن التفاصيل المالية، فيما كتبت صحيفة ليكيب الفرنسية ان خيار الشراء التلقائي يبلغ 5 ملايين يورو.

وحارث (25 عاماً)، المولود في بونتواز في فرنسا، هو اللاعب الثاني عشر يضمه مرسيليا هذا الصيف.

سجل الموسم الماضي في إعارته الأولى إلى مرسيليا 5 أهداف و4 تمريرات حاسمة في 34 مباراة.

تدرّج حارث في نانت وخطا معه خطواته الاولى في الـ "ليغ1" في آب/أغسطس 2016، قبل أن ينضمّ إلى شالكه في صيف 2017 مقابل 8 ملايين يورو، حيث اكتشف في سن الـ 20 عاماً متطلبات الـ "بوندسليغا".

اختير موسم 2017-2018 أفضل لاعب ناشئ في الدوري الالماني، بعدما خاض في موسمه الاوّل 31 مباراة وسجل 3 أهداف ومرر 6 كرات حاسمة. وفي ألمانيا، خاض 119 مباراة سجل فيها 13 هدفاً.

ارتدى حارث قميص المنتخب المغربي في 14 مباراة دولية، وشارك مع "أسود الاطلس" في مونديال روسيا 2018، ويأمل في لعب دور رئيس في مونديال قطر نهاية العام الجاري.

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