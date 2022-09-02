حكم بالسجن عشر سنوات على شرطي شارك في الهجوم على الكابيتول

جون شيري غيتي ايمجز نورث أميركا/غيتي ايمجز عبر ا ف ب

مؤيدون لدونالد ترامب متجمّعون أمام الكابيتول في واشنطن في 6 كانون الثاني/يناير 2021

واشنطن (أ ف ب) – حكم على ضابط شرطة متقاعد من نيويورك الخميس بالسجن عشر سنوات في واشنطن لمشاركته في الهجوم على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في السادس من كانون الثاني/يناير 2021، في أطول عقوبة تفرض حتى الآن على أحد المشاركين في أعمال الشغب هذه.

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وتوماس ويبستر (56 عاما) هاجم شرطي بسارية علم ومزق قناع الغاز لهذا الموظف المسؤول عن حماية مبنى الكونغرس خلال أعمال الشغب.

وكشف المشهد الذي صور بكاميرا مثبتة على جسم المسؤول، عنف هذه اللحظات، وسمح لهيئة المحلفين في المحكمة الفدرالية في واشنطن بالموافقة في أيار/مايو على إدانة ويبستر.

وأعلن القاضي الفدرالي أميت ميهتا الحكم الخميس. وقال ماثيو غريفز المدعي العام في وزارة العدل الأميركية إن ويبستر "اختار تسميم الوضع بوحشية". واضاف أن "الحكم يحمله المسؤولية عن هجماته المتكررة على شرطي في ذلك اليوم".

واعتقل الشرطي السابق الذي خدم في مشاة البحرية (المارينز) أيضا، في 21 شباط/فبراير 2021 ودانته هيئة محلفين بخمس جنح بعد ثلاثة أشهر، بما في ذلك الاعتداء على شرطيين باستخدام سلاح خطير.

وفي البيان نفسه، تبرر وزارة العدل شدة العقوبة بالوضع السابق لتوماس ويبستر.

وقال ستيفن دانتونو المسؤول في مكتب التحقيقات الفدرالي في واشنطن إن "ويبستر لم يخون قسمه فقط بل خان أيضا زملاءه من ضباط إنفاذ القانون الذين يخاطرون بحياتهم كل يوم لحماية الشعب".

وبعد هجوم 06 كانون الثاني/يناير 2021، اعتقل أكثر من 860 شخصًا.

وعد الرئيس السابق دونالد ترامب في مقابلة إذاعية الخميس بأن يعفو عن جميع مهاجمي الكابيتول إذا انتخب مجددا رئيسا.

© 2022 AFP