فلاشينغ ميدوز: جابر إلى دور الـ16

كينا بيتانكور ا ف ب/ا ف ب

التونسية أنس جابر خلال مباراتها في الدور الثالث من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة أمام الأميركي شيلبي رودجرز في 2 أيلول/سبتمبر 2022

نيويورك (أ ف ب) – تأهلت التونسية أُنس جابر المصنفة خامسة عالمياً إلى دور الـ16 من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب، آخر البطولات الأربع الكبرى، بفوزها على الأميركية شيلبي رودجرز 4-6، 6-4، و6-3.

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وهذه المرة الأولى التي تبلغ فيها التونسية البالغة 28 عاماً هذا الدور من البطولة، لتواجه الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا التي سحقت على المجرية دالما غالفي 6-2 و6-صفر.

ولم تكن بداية جابر مثالية في مباراتها، فارتكبت 22 خطأ مباشراً في المجموعة الأولى من أصل 34 بالمجمل.

غير أنها عادت من بعيد واكتسبت دقة في المباردلات، لتظفر بالمجموعتين الثانية والثالثة.

وقالت جابر بعد المباراة في ملعب لويس أرمسترونغ "لقد كانت مباراة مجنونة للغاية، شيلبي لعبت بشكل جيد للغاية. حتى عندما كنت متقدمة 5-1، جعلت الأمر صعباً بالنسبة لي، أنا سعيدة جداً لأنني واصلت القتال حتى النهاية".

© 2022 AFP