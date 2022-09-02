فورمولا واحد: بياستري سائقاً لماكلارين وليس ألبين في 2023

أندري إيزاكوفيتش ا ف ب/ا ف ب

سيكون الأسترالي أوسكار بياستري سائقاً لفريق ماكلارين وليس ألبين في بطولة العالم للفورمولا واحد العام المقبل، بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) الجمعة

باريس (أ ف ب) – سيكون الأسترالي أوسكار بياستري سائقاً لفريق ماكلارين وليس ألبين في بطولة العالم للفورمولا واحد العام المقبل، بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) الجمعة.

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وكان السائق البالغ 21 عاماً محط نزاع بين ماكلارين وألبين، بعدما أعلن الأخير أن الأسترالي سيحلّ بدلاً من الإسباني فرناندو ألونسو في 2023.

لكن بياستري، بطل الفورمولا 3 (2020) والفورمولا 2 (2021)، سارع إلى النفي حينها بالقول "لم أوقع عقداً مع ألبين لعام 2023. لن أكون سائقهم العام المقبل".

وحكّمت لجنة تحكيم "فيا" لصالح ماكلارين، وبالتالي، سيكون بياستري بديلاً لمواطنه دانيال ريكاردو في الفريق، بعدما وافق الأسبوع الماضي على إنهاء عقده قبل عام من موعده.

وقال بياستري في بيان لمكلارين على موقعه الإلكتروني "أنا متحمس للغاية لأن بدايتي في الفورمولا واحد ستكون مع فريق مرموق مثل ماكلارين، وأنا ممتن للغاية للفرصة التي أتيحت لي".

وأضاف أن "الفريق لديه تقليد طويل في منح المواهب الشابة فرصة، وأنا أتطلع إلى العمل الجاد جنباً إلى جنب مع (البريطاني) لاندو (نوريس) لدفع الفريق نحو مقدمة الترتيب".

وكان ماكلارين سعيداً بالنتيجة في حصوله على خدمات بطل فورمولا 2 للعام 2021.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"ماكلارين رايسنغ" زاك براون إن "أوسكار هو أحد المواهب الصاعدة القادمة من خلال سلسلة الارتقاء في الفورمولا واحد. يسعدنا أن نراه ينضم إلى الفريق لعام 2023".

من جهته، أصدر فريق ألبين بياناً مقتضباً قال فيه إن "فريق ألبين في فورمولا 1 يشكر مكتب إقرار التعاقدات لانعقاده الاثنين ونعترف بالقرار الذي اتخذوه".

وأضاف "نحن نعتبر أن الأمر قد انتهى من جانبنا وسنعلن عن التشكيلة الكاملة لسائقي 2023 في الوقت المناسب. تركيزنا المباشر هو سباق جائزة هولندا الكبرى وتأمين النقاط في معركتنا على المركز الرابع في بطولة الصانعين".

اولي/ع ش/جأش

© 2022 AFP