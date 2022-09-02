مقتل فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي بعدما طعن جنديا إسرائيليا في الضفة الغربية

حازم بدر ا ف ب

جندي إسرائيلي يتفقد موقع تعرض جندي إسرائيلي للطعن في الخليل في الضفة الغربية المحتلة في الثاني من أيلول/سبتمبر 2022

الخليل (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – قتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي الجمعة بعدما طعن جنديا اسرائيليا بالقرب من مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية على ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية والجيش الاسرائيلي.

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وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أنها" تبلغت رسمياً باستشهاد شاب عند مفرق بيت عينون بالخليل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي".

وقال الجيش في بيان "تقدم مهاجم مسلح بسكين باتجاه موقع عسكري للجيش الإسرائيلي كان يضم عددًا من جنود الجيش عند (مستوطنة) كريات اربع بالقرب من مدينة الخليل وطعن أحدهم". وأضاف أن جنديا آخر أطلق النار عليه وشل حركته.

وقال الجيش الاسرائيلي إن إصابة الجندي "متوسطة"وقد "نقل الى المستشفى لتلقي العلاج وهو في كامل وعيه".

وأوضح الإسعاف الاسرائيلي أن إصابة الجندي "في الجزء العلوي من الجسم".

يعيش في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في 1967، نحو ثلاثة ملايين فلسطيني بالإضافة إلى نحو 475 ألف يهودي إسرائيلي في مستوطنات يعتبرها المجتمع الدولي غير قانونية.

© 2022 AFP