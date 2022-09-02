مقتل 7 اشخاص في اشتباكات قبلية في السودان

طفلة في مخيم للنازحين في الدمازين بجنوب شرق السودان في 07 آب/أغسطس 2022

الخرطوم (أ ف ب) – قتل سبعة أشخاص جراء تجدد الاشتباكات القبلية في ولاية النيل الأزرق بجنوب شرق السودان حيث سقط 105 قتلى في تموز/يوليو خلال معارك بين الأطراف المتنازعة، وفق ما ذكرت الجمعة وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

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وكانت قبيلتا الهوسا وألبرتي أبرمتا اتفاقا لوقف اطلاق النار نهاية تموز/يوليو عقب الاشتباكات الدامية بينهما وتعهدتا بمواصلة التفاوض من أجل التوصل الى سلام دائم في هذه الولاية.

وقالت وكالة الانباء الرسمية سونا إن "الاشتباكات تجددت الخميس وخصوصا في بلدة الروصيرص ما أسفر عن عن سقوط 7 قتلى و23 جريحا"، من دون أن توضح إن كان الضحايا من المقاتلين أم المدنيين.

وقال محمد، أحد سكان الولاية لفرانس برس عبر الهاتف أن "اطلاق النار مستمر وحرائق للمنازل مستمرة منذ صباح الجمعة".

تتنازع القبيلتان على المياه والمراعي في واحد من أفقر بلدان العالم حيث توفر الزراعة وتربية الماشية 43% من فرص العمل و30% من الناتج المحلي الاجمالي.

وتقضي الأعراف المتوارثة بأنه لا يحق للهوسا، الذين جاءوا بعد قبيلة ألبرتي الى المنطقة، تملك الأراضي وهو ما يحتجون عليه.

وأدت الاشتباكات بين القبيلتين الى نزوح 31 الف شخص ما زال كثيرون منهم يقيمون في مخيمات ايواء او في مدارس.

وأوقعت اشتباكات قبلية في ولاية دارفور بغرب السودان مئات القتلى خلال الشهور الأخيرة بسبب الفراغ الأمني الناجم عن انقلاب تشرين الأول/اكتوبر 2021 في الخرطوم، وفق خبراء.

مز/سبه/منى/ص ك

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© 2022 AFP