بطولة اسبانيا: ريال مدريد يمضي بالعلامة الكاملة بفوز على بيتيس

توماس كويكس ا ف ب

البرازيليان فينيسيوس جونيور ورودريغو يحتفلان بعد فوز فريقهما ريال مدريد على بيتيس على ملعب سانتياغو ريال مدريد في 3 سبتمبر / سبتمبر 2022

مدريد (أ ف ب) – سجل البرازيليان فينيسيوس جونيور ورودريغو هدفي بطل الدوري الاسباني لكرة القدم ريال مدريد وقاداه للفوز على ريال بيتيس 2-1السبت، ليمضي منفرداً في الصدارة بالعلامة الكاملة ضمن منافسات المرحلة الرابعة.

إعلان اقرأ المزيد

ورفع النادي الملكي رصيده إلى 12 نقطة متقدماً بفارق 3 نقاط عن ملاحقه المباشر بيتيس، و5 نقاط عن جاره اللدود أتلتيكو السابع الذي يحلّ ضيفاً على ريال سوسييداد، و5 نقاط عن غريمه برشلونة الثالث الذي يلعب في ختام منافسات هذه الأمسية على أرض إشبيلية.

وتحضر ريال بأفضل طريقة ممكنة قبل ثلاثة أيام من انطلاق حملة الدفاع عن لقبه بطلاً لمسابقة دوري أبطال أوروبا حيث يستهل مبارياته أمام سلتيك الاسكتلندي في دور المجموعات.

على ملعب "سانتياغو برنابيو" وفي أول مباراة لريال أمام جماهيره هذا الموسم في "لا ليغا"، افتتح فينيسيوس جونيور التسجيل للنادي الملكي في الدقيقة التاسعة بعدما انزلق بين المدافع إدغار غونساليس والحارس البرتغالي روي سيلفا ويسدد الكرة من فوق الحارس، قبل أن يعادل سيرخيو كاناليس لاعب ريال مدريد السابق(17).

ومنح رودريغو النقاط الثلاث لفريقه بعدما وقف الحظ إلى جانبه اذ سدد كرة في الشباك بعد تمريرة من الاوروغوياني فيدي فالفيردي (65) بعد ثوان قليلة من دخول الأخير بديلاً للفرنسي إدواردو كامافينغا.

وخرج ريال فائزاً من المباراة التي جمعت بين فريقين لم يتعرضا للخسارة قبل هذه المرحلة وفازا في جميع مبارياتهم الثلاث.

وخسر بيتيس لاعبه الفرنسي نبيل فقير الذي اضطر لمغادرة الملعب في الدقيقة 11 جراء تعرضه لاصابة في أوتار ركبته اليمنى ليحل بدلاً منه لويس أنريكه.

وتعتبر هذه الاصابة ضربة قوية للاعب الوسط الدولي الفرنسي الذي كان يحلم بمرافقة منتخب "الديوك" إلى مونديال قطر نهاية العام الجاري.

© 2022 AFP