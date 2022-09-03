بطولة فرنسا: سان جرمان يستعيد الصدارة ومرسيليا يتابع انطلاقته القوية

جان-فرانسوا مونييه ا ف ب

مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي يسجل الهدف الثاني في مرمى نانت على ملعب بوجوار-لويس فونتنو في نانت في 3 أيلول/سبتمبر 2022

باريس (أ ف ب) – استعاد باريس سان صدارة الدوري الفرنسي بفارق الاهداف بعودته فائزاً من ارض نانت 3-صفر، في حين تابع مرسيليا انطلاقته القوية بقيادة مدربه الجديد الكرواتي ايغور تودور وحقق الفوز خارج الديار ايضا على اوكسير العائد الى الدرجة الاولى 2-صفر السبت ضمن منافسات المرحلة السادسة.

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ورفع سان جرمان رصيده إلى 16 نقطة متساوياً مع مرسيليا ولكن مع أفضلية الأهداف لصالحه، اذ سجل 24 مقابل 13 للنادي المتوسطي.

على ملعب "بوجوار"، دخل نانت مباراته مع سان جرمان وفي نيته الثأر من خسارته أمام فريق العاصمة صفر-4 في كأس الابطال في مطلع الموسم الحالي، لكنه سقط مجدداً امامه بثلاثية في مباراة اكملها بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 24 بعد طرد مدافعه البرازيلي فابيو.

واستعد سان جرمان من خلال هذا الفوز بأفضل طريقة ممكنة لمواجهة يوفنتوس الايطالي في مستهل مشواره في دوري ابطال اوروبا الاسبوع المقبل.

ارتأى مدرب سان جرمان كريستوف غالتييه اراحة نجمه البرازيل نيمار صاحب 7 اهداف في الدوري هذا الموسم وذلك قبل اللقاء المرتقب ضد "السيدة العجوز" في المسابقة القارية الأم قبل ان يشركه في الشوط الثاني في الدقيقة 62.

افتتح كيليان مبابي التسجيل للضيوف بعد مرور 18 دقيقة اثر تمريرة من الارجنتيني ليونيل ميسي.

وفي الشوط الثاني مرر ميسي كرة متقنة باتجاه مبابي الذي كسر مصيدة التسلل ليسجل الهدف الثاني (54).

ورفع مبامبي رصيده من الاهداف الى 7 هذا النموسم ليتساوى مع نيمار في صدارة ترتيب الهدافين.

وشارك نيمار منتصف الشوط الثاني بدلا من مبابي بالذات، قبل ان يضيف الظهير البرتغالي نونو منديش الهدف الثالث لسان جرمان اثر دربكة داخل المنطقة (68).

-انطلاقة قوية-

في المقابل، جاء فوز الفريق مرسيليا بنهكة أميركية جنوبية، اذ منحه البرازيلي جيرسون التقدم بعد مرور 8 دقائق، قبل أن يضيف الوافد الجديد الى صفوفه التشيلي ألكسيس سانشيس هدف الاطمئنان قبل النهاية بست دقائق بعد نزوله احتياطياً، مسجلاً هدفه الثالث منذ مطلع الموسم الحالي.

والفوز هو الخامس لمرسيليا مقابل تعادل واحد منذ بداية الموسم، فرفع رصيده الى 16 نقطة من أصل 18 ممكنة.

وكانت التجربة ناجحة لمرسيليا قبل انطلاق مشواره في دوري أبطال أوروبا منتصف الاسبوع المقبل حيث يستهله بمواجهة من العيار الثقيل مع توتنهام الانكليزي.

وأكرم ليون وفادة ضيفه أنجيه بخماسية نظيفة ليتابع بدوره انطلاقته القوية هذا الموسم.

ورفع ليون رصيده الى 13 نقطة من 5 مباريات، علماً أنه يملك مباراة مؤجلة يخوضها الاربعاء المقبل ضد مضيفه لوريان.

انتظر أصحاب الارض حتى الدقيقة 32 ليفتتحوا التسجيل بواسطة المهاجم الكاميروني كارل توكو ايكامبي مستغلا خطأ لعبدالاي بامبا. ثم أضاف المهاجم المخضرم ألكسندر لاكازيت العائد الى صفوف ليون بعد فترة مع أرسنال الانكليزي، الهدف الثاني بكرة رأسية بعدها بست دقائق بتمريرة حاسمة من مالو غوستو.

وقام غوستو أيضاً بتمريرة الكرة التي جاء منها الهدف الثالث لايكامبي (59).

واضاف كاستيلو لوكيبا من كرة رأسية الهدف الرابع (62)، واختتم موسى ديمبيليه الذي نزل بديلاً مهرجان الاهداف بعد ان سار بالكرة مسافة 50 متراً ليسدد داخل الشباك.

© 2022 AFP