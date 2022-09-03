فلاشينغ ميدوز: مدفيديف بسهولة إلى ثمن النهائي لملاقاة كيريوس

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الروسي دانييل مدفيديف يصافح الصيني وو ييبينغ بعد فوزه عليه في الدور الثالث من بطولة فلاشينغ ميدوز 2022

نيويورك (أ ف ب) – بلغ الروسي دانييل مدفيديف، حامل اللقب والمصنف أول عالمياً، الدور ثمن النهائي في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى، بفوزه السهل الجمعة على الصيني ييبينغ وو المصنف 174 عالمياً 6-4 و6-2 و6-2.

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وانتظر الروسي البالغ 26 عاماً طويلاً قبل دخول ملعب أرثر آش الذي شهد مباراة تاريخية هي الأخيرة على الارجح للأسطورة الأميركية سيرينا وليامس التي خسرت أمام الاسترالية أيلا تومليانوفيتش في ثلاث ساعات.

ضرب مدفيديف الذي احرز اول القابه الكبرى في نيويورك العام الماضي 12 ارسالاً ساحقاً و26 كرة فائزة وخسر ارساله مرة يتيمة لحسم المواجهة في ساعة و56 دقيقة.

قال بعد فوزه "لا أرى أموراً كثيرة يجب تحسينها. ربما الاخطاء المزدوجة على الارسال، لكن هذا اذا اُجبرنا على التدقيق في شيئ ما".

أردف "إذا تابعت بهذه الطريقة، لدي فرص جيّدة لتحقيق شيء كبير".

يلتقي في الدور المقبل الأسترالي المشاغب نيك كيريوس المصنف 25 الذي بلغ الدور الرابع للمرة الأولى.

وتمكن كيريوس، وصيف ويمبلدون هذا الصيف، من تخطي الأميركي جاي جاي وولف المصنف 87 بنتيجة 6-4 و6-2 و6-3 في ساعة و55 دقيقة.

قال الأسترالي "أنا سعيد لوصولي إلى هذه المرحلة، بصرف النظر عن الفوز أو الخسارة. عملت جاهداً لبلوغ الدور الرابع. أريد مواجهة أفضل لاعبي التنس في العالم في اجمل الملاعب ونيل جوائز مالية وفيرة. اتطلع قدماً للقيام بذلك".

ويتقدم كيريوس في المواجهات المباشرة مع الروسي 3-1.

© 2022 AFP