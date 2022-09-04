المسؤول الثالث في هرم السلطة الصينية يزور روسيا الأسبوع القادم

ليو راميريز ا ف ب/ارشيف

كبير المشرعين الصينيين لي تشانشو يلقي كلمة أمام المؤتمر الشعبي الوطني في بكين في الثامن من آذار/مارس 2022

بكين (أ ف ب) – يزور كبير المشرعين الصينيين لي تشانشو روسيا الأسبوع المقبل، على ما ذكرت وسائل إعلام رسمية الأحد، في أول زيارة من نوعها لمسؤول سياسي في الحزب الشيوعي إلى هذا البلد منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

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وعززت بكين وموسكو العلاقات في السنوات الأخيرة وكثفتا التعاون في إطار ما تسميانه علاقة "بلا حدود"، لتكون ثقلا موازنا للهيمنة العالمية للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، تصاعد التوتر بين الصين والغرب بعد أن رفضت بكين إدانة غزو موسكو لأوكرانيا ووفرت لها غطاء دبلوماسيا بخرقها العقوبات الغربية ومبيعات الأسلحة إلى كييف.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن لي الذي يعد المسؤول الثالث في هرم السلطة الصينية، سيزور روسيا روسيا ومنغوليا ونيبال وكوريا الجنوبية من الأربعاء حتى 17 أيلول/سبتمبر.

وسيحضر المنتدى الاقتصادي الشرقي المقرر عقده على مدى أربعة أيام اعتبارا من الاثنين في مدينة فلاديفوستوك أقصى شرق روسيا، وفق شينخوا.

ومن المرجح أن يتقاعد لي، البالغ 72 عاما، من منصبه في الحزب الشيوعي في مؤتمر تاريخي الشهر المقبل، والذي من المتوقع أن يضمن فيه الرئيس شي جينبينغ ولاية ثالثة على التوالي في المنصب.

أما شي فهو لم يغادر الصين منذ بداية جائحة كوفيد-19 مطلع 2020.

© 2022 AFP