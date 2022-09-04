بدء مناورات "الأسد المتأهب" في الأردن بمشاركة قوات من 27 دولة

خليل مزرعاوي ا ف ب/ارشيف

مروحية تشارك في مناورات "الأسد المتأهب" في القويرة قرب العقبة (290 كلم جنوب عمان) في 19 حزيرن/يونيو 2013

عمان (أ ف ب) – انطلقت في الاردن الاحد مناورات "الأسد المتأهب" التي تستمر حتى الخامس عشر من أيلول/سبتمبر الحالي بمشاركة 27 دولة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتتخللها عمليات حول مكافحة الارهاب وتهديدات أسلحة الدمار الشامل.

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وقال الجيش الأردني في بيان أن هذه الدورة العاشرة من التدريبات التي تنظم على أرض المملكة، ستجرى من 04 إلى 15 ايلول/سبتمبر الجاري، موضحا أنها تهدف إلى "العمل المشترك في مجال مكافحة الإرهاب وتطوير القدرات الأمنية والتعاون بين اجهزة ومؤسسات الدول المختلفة للإستجابة للتهديدات الأمنية والأزمات الداخلية".

وأضاف البيان أن "هذا التمرين صمم على سيناريوهات تحاكي الواقع والظروف والتحديات التي يواجهها العالم أجمع ومنها خطر الإرهاب (...) ومحاكاة التهديدات الجديدة مثل إستخدام أسلحة الدمار الشامل بمختلف الأنواع".

وتابع أنه "سيتم خلال التمرين عقد العديد من اللقاءات والندوات التي ستجمع كبار القادة والشخصيات العسكرية والتي سيكون الهدف منها مناقشة أهم المشاكل والمعاضل التي تواجه العالم على الصعيد الأمني وكيفية معالجتها".

وتقام التمارين في ميادين القوات المسلحة الأردنية ومراكز القيادة والسيطرة ومركز الملك عبد الله لتدريب العمليات الخاصة والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بمشاركة مختلف أنواع الاسلحة البرية والجوية والبحرية.

وتشارك في هذه المناورات أيضا، حسب البيان، المانيا وايطاليا واليابان والنروج وكازاخستان والنمسا والسويد وقبرص وكينيا واليونان وبولندا وبلجيكا وباكستان واستراليا والسعودية والعراق ولبنان والإمارات والبحرين والكويت وعمان والمغرب إضافة الى الأردن.

وأجريت آخر مناورات للفترة من 25 آب/اغسطس لغاية الخامس من ايلول/سبتمبر من عام 2019 قبيل إنتشار جائحة كورونا بمشاركة 28 دولة.

كما أجريت مناورات في 2018 بمشاركة أردنية أميركية فقط خلال الفترة من 15 نيسان/ابريل لغاية 26 منه وشارك فيها 3500 جندي أميركي.

والاردن حليف اساسي في المنطقة لواشنطن التي قادت في 2014 تحالفا دوليا ضد تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق.

© 2022 AFP