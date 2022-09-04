بطولة إنكلترا: يونايتد يضع حدًا لبداية أرسنال المثالية ويلحق به الخسارة الأولى

أولي سكارف ا ف ب

مانشستر (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – وضع مانشستر يونايتد حدًا لبداية أرسنال المثالية ملحقًا بضيفه الخسارة الأولى هذا الموسم 3-1 بثنائية ماركوس راشفود وهدف للوافد الجديد البرازيلي أنتوني في مباراته الأولى، ضمن ختام المرحلة السادسة الأحد.

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وحقق النادي اللندني الذي سجل له بوكايو ساكا هدفه الوحيد بداية صاروخية للموسم بفوزه بمبارياته الخمس الأولى لينفرد بالصدارة التي لا زال يحتفظ بها عقب تعادل مانشستر سيتي الثاني مع أستون فيلا السبت.

من جهته، وبعد خسارتين افتتاحيتين بداية الموسم وضعتاه في قاع الترتيب، حقق يونايتد فوزه الرابع تواليًا، أحدها على ليفربول، رافعًا رصيده الى 12 نقطة في المركز الخامس.

وشارك أنتوني أساسيًا في مبارته الاولى مع الفريق بعد وصوله في الايام الاخيرة من سوق الانتقالات التي أغلقت الخميس مقابل 95 مليون يورو من أياكس أمستردام الهولندي ليجتمع بمدربه السابق إريك تن هاغ.

وبدأ البرتغالي كريستيانو رونالدو على دكة البدلاء للمباراة الرابعة تواليًا قبل أن يدخل في الدقيقة 58 من الشوط الثاني بعد أن كان مستقبله مع الشياطين الحمر غامضًا. كما بدأ البرازيلي كازيميرو مرة أخرى من مقاعد البدلاء قبل الاستعانة به بعد الاستراحة.

وكانت مشاركة أنتوني أساسيًا بدلاً من السويدي أنتوني إيلانغا التغيير الوحيد على تشكيلة تن هاغ عن المباراة الاخيرة (1-صفر ضد ليستر سيتي)، فيما أجرى المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا أيضًا تغييرًا وحيدًا على مباراة أستون فيلا في مركز الظهير الايسر مشركًا الاوكراني أولكسندر زينتشينكو بدلاً من الاسكتلندي كيران تييرني.

ليستر في القعر

وعمّق برايتون من جراح ضيفه ليستر سيتي المتذيل وألحق به الخسارة الخامسة تواليًا بفوزه عليه 5-2.

ولا يزال بطل إنكلترا عام 2016 من دون أي فوز هذا الموسم بعد تعادل افتتاحي، فيما يحقق برايتون انطلاقة رائعة للموسم بعد أن أحرز فوزه الرابع ليرتقي الى المركز الرابع برصيد 13 نقطة.

وظن فريق المدرب الايرلندي الشمالي براندن رودجرز أنه قام بانطلاقة مميزة للقاء قد تمهّد الطريق أمام فوزٍ أول عندما افتتح التسجيل في الثانية 50 عبر النيجيري كيليتشي إيهياناتشو.

عادل لوك توماس بخطأ في مرمى فريقه (10) قبل أن يمنح الاكوادوري مويز كاسيدو التقدم لأصحاب الارض (15)، فيما نجح ليستر بالمعادلة عبر الزامبي باتسون داكا (33).

إلا أن برايتون انتفض في الشوط الثاني بأهداف البلجيكي لياندرو تروسار (64)، وثنائية الارجنتيني أليكسيس ماك أليستر (71 من ركلة جزاء و90+7).

© 2022 AFP