بطولة العالم للراليات: أوجييه يخوض رالي نيوزيلندا نهاية أيلول/سبتمبر

باريس (أ ف ب) – سيكون بطل العالم الفرنسي سيباستيان أوجييه من بين المشاركين في رالي نيوزيلندا، الجولة الحادية عشرة من بطولة العالم للراليات والمقررة بين 29 أيلول/سبتمبر و2 تشرين الأول/أكتوبر، وذلك وفق ما أعلن فريق تويوتا الأحد على وسائل التواصل الاجتماعي.

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وسيخوض الصانع الياباني رالي نيوزيلندا بأربع سيارات، بينها سيارة الفنلندي هاري روفانبيرا الذي يسير نحو خلافة أوجييه وإحراز اللقب العالمي عن 21 عاماً بعد فوزه بخمس من الجولات التسع التي أقيمت حتى الآن، ما جعله متقدماً في الترتيب العام بفارق 72 نقطة عن الاستوني أوت تاناك (هيونداي).

وقرر أوجييه عقب فوزه باللقب العالمي الثامن أن يحصر مشاركاته في بعض الراليات، وهو لم يخض أي جولة منذ رالي سافاري في كينيا حيث حل رابعاً نهاية حزيران/يونيو.

أما غريمه ومواطنه سيباستيان لوب، بطل العالم تسع مرات، فتقتصر مشاركته أيضاً على بعض الراليات، أولها كان افتتاحاً في مونتي كارلو حين خرج منتصراً قبل الانسحاب من رالي البرتغال والحلول ثامناً في كينيا.

ويعود لوب للمشاركة الأسبوع المقبل في رالي أكروبوليس اليوناني الذي يشكل الجولة العاشرة للموسم من أصل 13.

© 2022 AFP