بطولة فرنسا: ليل يقلب الطاولة على مونبلييه

باسكال ا ف ب

الكندي جوناثان ديفيد (يسار) يحتفل بالتسجيل لليل في مرمى مضيفه مونبلييه في الدوري الفرنسي لكرة القدم. مونبلييه، جنوب فرنسا، في 4 أيلول/سبتمبر 2022

باريس (أ ف ب) – قلب ليل، بطل الموسم قبل الماضي، الطاولة على مضيفه مونبلييه وحول تخلفه الى فوز 3-1 مستفيداً من النقص العددي في صفوف الأخير، وذلك في المرحلة السادسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

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وبعدما وجد ليل بقيادة مدربه الجديد البرتغالي باولو فونسيكا نفسه متخلفاً منذ الدقيقة 20 بهدف لإيلي واهي، عاد الى الأجواء قبيل نهاية الشوط الأول بفضل هدف الكندي جوناثان ديفيد (41) ثم باتت مهمته أسهل نتيجة طرد فالير جرمان في الوقت بدل الضائع (3+45).

وضرب الضيوف في مستهل الشوط الثاني وتقدموا بهدف الإنكليزي أنجل غوميز (57) قبل أن يؤمن ديفيد النتيجة بهدفه الشخصي الثاني وهدف فريقه الثالث في الوقت بدل الضائع (5+90).

وبفوزه الثاني توالياً خارج الديار والثالث هذا الموسم، رفع ليل رصيده الى 10 نقاط وبات خامساً على حساب مونبلييه بالذات وبفارق نقطة بعدما فشل الأخير في تحقيق فوزه الثالث توالياً والرابع للموسم.

© 2022 AFP