جائزة سان مارينو الكبرى: بانيايا يضيق الخناق على كوارتارارو بفوز رابع توالياً

ميزانو (سان مارينو) (أ ف ب) – واصل الإيطالي فرانشيسكو بانيايا تألقه على متن دراجة دوكاتي بإحرازه الفوز الرابع توالياً، وذلك في جائزة سان مارينو الكبرى، الجولة الخامسة عشرة من بطولة العالم للدرجات فئة موتو جي بي، ما سمح له بتقليص الفارق الذي يفصله عن حامل اللقب الفرنسي فابيو كوارتارارو المتصدر على متن ياماها.

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وبعدما كان الثاني على خط الانطلاق، خطف بانيانا الصدارة بسرعة من زميله الأسترالي جاك ميلر، مستفيداً من خطأ للأخير في طريقه للهيمنة على السباق وتحقيق فوزه الرابع توالياً والسادس للموسم، متقدماً على مواطنه دراج الفريق الرديف لدوكاتي إينيا باستيانيني الذي حل ثانياً.

وبعدما دخل السباق متقدماً بفارق 44 نقطة عن الدراج الإيطالي، بات كوارتارارو في الصدارة بفارق 30 نقطة عن بانيايا بعد اكتفائه بالمركز الخامس، فيما تراجع دراج أبريليا الإسباني أليكس إسبارغارو الى المركز الثالث بفارق 33 نقطة عن حامل اللقب بعدما حل مباشرة خلف الأخير في المركز السادس.

وانطلق بانيايا من المركز الخامس بعد تغريمه بإرجاعه ثلاثة مراكز بسبب خطأ في التجارب الحرة الجمعة، لكنه تصدر السباق بعد ثلاث لفات ثم قاوم محاولات الإسباني مافريك فينياليس (أبريليا) وبعده باستيانيني الذي سيكون زميله في الفريق الأساسي لدوكاتي، وتمسك بالصدارة حتى النهاية في حين لم يكمل زميله ميلر السباق بعدما كان من بين خمسة دراجين ينسحبون في الأمتار الأولى.

وسقط ميلر والإيطالي ماريو بيتسيكي (دوكاتي) بعد لفة على البداية، فيما خرج كل من الفرنسي يوان زاركو والإيطالي الآخر ميكيلي بيرو (دوكاتي) والإسباني بول إسبارغارو عند المنعطف الأول.

- ترتيب الخمسة الأوائل في جائزة سان مارينو الكبرى:

1- الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي) 41:43.1990 دقيقة

2- الإيطالي إينيا باستيانيني (دوكاتي) بفارق 0.034 ثانية

3- الإسباني مافريك فينياليس (أبريليا) بفارق 4.212 ث

4- الإيطالي لوكا ماريني (دوكاتي) بفارق 5.283 ث

5- الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) بفارق 5.771 ث

- ترتيب الخمسة الاوائل في بطولة العالم:

1- الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) 211 نقطة

2- الإيطالي فرانتشيسكو بانيانا (دوكاتي) 181

3- الإسباني أليكس إسبارغارو (أبريليا) 178

4- الإيطالي إينيا باستيانيني (أبريليا) 138

5- الفرنسي يوهان زاركو (دوكاتي) 125

© 2022 AFP