جائزة هولندا الكبرى: فيرستابن يظفر بالمركز الأول على أرضه

كنزو تريبويّارد ا ف ب/ا ف ب

سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن محتفلاً على المنصة بعد فوزه بسباق جائزة هولندا الكبرى في 4 أيلول/سبتمبر 2022

زاندفورت (هولندا) (أ ف ب) – فرض الهولندي ماكس فيرستابن إيقاعه على أرضه وبين جماهيره، ظافراً بالمركز الأول في جائزة هولندا الكبرى على حلبة زاندفورت الأحد، ليحقق فوزه الرابع توالياً في مسعاه للدفاع عن لقبه بطلاً للعالم في سباقات الفورمولا واحد.

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وخلف فيرستابن، حلّ سائق مرسيدس البريطاني جورج راسل ثانياً، فيما أكمل شارل لوكلير من موناكو عقد منصة التتويج بحلوله ثالثاً في المرحلة الخامسة عشرة من بطولة العالم، متفوقاً على بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلون (المركز الرابع).

وقال بطل العالم بعد فوزه بالسباق "أنا فخور لكوني هولندي. لم يكن سباقاً مباشراً. الفوز هنا مجدداً أمر لا يصدّق. من المميّز دائماً أن تفوز بالسباق على أرضك".

وبهذا الفوز، عزز فيرستابن صدارته لبطولة العالم قبل سبع مراحل من النهاية، مع 310 نقاط، بفارق 109 نقاط عن كل لوكلير الثاني وزميله في ريد بول المكسيكي سيرخيو بيريس الثالث.

© 2022 AFP