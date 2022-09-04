خمسة جرحى في إطلاق النار على حافلة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة

أحمد غرابلي ا ف ب

إصابة خمسة في هجوم بإطلاق النار في غور الأردن على ما أكدت خدمة إسعاف نجمة داوود الحمراء في الضفة الغربية المحتلة في الرابع من أيلول/سبتمبر 2022

القدس (أ ف ب) – جرح خمسة أشخاص الأحد في هجوم بالرصاص على حافلة إسرائيلية في غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة، كما أكد مسعفون.

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وقال أحد المسعفين في خدمة نجمة داوود الحمراء "رأينا ضحيتين بطلقات نارية. كانا خارج الحافلة وكان مسعفون (عسكريون إسرائيليون) وآخرون يقدمون لهم العلاج في الموقع" في غور الأردن.

وذكرت خدمة الإسعاف والطوارئ أن ثلاثة أشخاص آخرين أصيبوا بتناثر زجاج وتم نقلهم برا إلى أحد المستشفيات. ونقل الجريحان الآخران جوا إلى مستشفى رمبام في مدينة حيفا الساحلية لتلقي العلاج.

وغور الاردن أو وادي الأردن شريط من الأراضي الاستراتيجية الحدودية يمتد من بحيرة طبريا وحتى البحر الميت، يمثل 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية. وهو يقع بشكل أساسي في المنطقة المصنفة "سي" او "جيم " من أراضي الضفة الغربية والتي تخضع لسيطرة كاملة لإسرائيل التي تخطط لضمها.

وأظهرت صورة نشرتها نقابة سائقي الحافلات الزجاج الأمامي للحافلة وقد تهشم بفعل الرصاص.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن قوات الأمن "طاردت المشتبة بهم في الهجوم على الفور وتم اعتقالهم".

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الحاكمة في قطاع غزة أنها "تبارك عملية الأغوار البطولية"، مؤكدة أنّ "مقاومة شعبنا ممتدة وعصية على الكسر".

ومنتصف الشهر الماضي، أصيب ثمانية أشخاص، بينهم أميركيون، بجروح في إطلاق نار استهدف حافلة في القدس الشرقية المحتلة. واعتقل المنفذ بعد مطاردة استغرقت عدة ساعات.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في العام 1967.

© 2022 AFP